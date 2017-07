Oost-Europa is verdeelder dan het lijkt

Het was een laatste strohalm, maar ook het Europese Hof van Justitie gaf Hongarije en Slowakije gisteren geen gelijk. De bezwaren die die landen hebben tegen de herverdeling van asielzoekers zijn niet gegrond, zei de advocaat-generaal van het Hof gisteren. Een politiek gemotiveerde uitspraak, was de eerste reactie vanuit Bratislava en Boedapest. Betekent dit een nieuwe confrontatie tussen Oost en West? “Het ligt veel genuanceerder, West-Europeanen hebben een te simplistisch beeld van Oost-Europa”, zegt de Slowaakse analist Milan Nic, verbonden aan de Duitse denktank DGAP.

Migratie ligt in de meeste Oost-Europese landen toch heel gevoelig?

“Dat klopt. De landen met een communistisch verleden zijn niet gewend aan migranten. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwamen er wel eens migranten uit socialistische landen zoals Vietnam, maar dan ging het echt om hele kleine aantallen. Ook in de jaren negentig waren veel Oost-Europese landen zoals Polen, Tsjechië en Slowakije niet aantrekkelijk voor migranten omdat we economisch niet zo goed presteerden als West-Europeanen. Bovendien hebben we geen koloniaal verleden, dus onze steden worden over het algemeen bevolkt door witte mensen. Enkele metropolen zoals Praag uitgezonderd.

“Toen in 2015 een grote groep migranten richting Europa trok, schrokken veel inwoners van Oost-Europa. Die angst was ongegrond, want in praktijk zijn er amper vluchtelingen neergestreken in Polen, Slowakije en Tsjechië. Maar het was al te laat, want politici grepen die angst maar wat graag aan om hun boodschap over te brengen. Het hielp niet dat de Europese Commissie de herverdeling van asielzoekers op dat moment verplichtte.”