Ook zo’n zin om op te staan met een christen-democratische ‘goedemorgen’?

Zo’n telefoontje is de beste manier om ‘een hele goede morgen’ te beginnen, aldus de christen-democraten.

Het is nog wel even afwachten wie kiezers aan de lijn krijgen. Kunnen mensen Wopke Hoekstra na het opstaan wat vragen over KLM, of is de campagnestunt een kans voor mensen die Hugo de Jonge altijd al eens wilden spreken over de zorg?

Volgens een woordvoerder van de partij zal in ieder geval één minister de telefoon ter hand nemen, maar wie dat is blijft een verrassing. Honderden mensen hebben zich al hebben opgegeven, dus het aantal geluksvogels dat daadwerkelijk een telefoontje krijgt is beperkt. Belangstellenden doen er dus verstandig aan niet te rekenen op de christendemocratische wekservice, en ook zelf nog een alarm in te stellen.

Deurhangers Het CDA lijkt sowieso iets met de ochtend te hebben. Op Twitter vroeg Max Ruiters, kandidaat voor de Provinciale Staten in Limburg, grappend of de ministers wel rekening houden met zijn eigen campagne. Ruiters verspreidt de kartonnen deurhangers, waarmee hotelgasten kunnen melden of zij willen dat hun kamer wordt schoongemaakt of dat ze liever ongestoord uitslapen. Op de voorkant staan bij Ruiters vergelijkbare verzoeken voorzien van het CDA logo, en de andere kant zegt ‘niet storen, ik ben naar het stembureau om op Max Ruiters te stemmen’

