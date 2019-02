Ook uit Mays eigen partij lopen de politici nu weg

Het zit de Britse premier Theresa May niet vaak mee. Woensdag moest ze weer een tegenslag verwerken: drie van haar fractieleden splitsten zich af. Zij besloten zich aan te sluiten bij de nieuwe groep ‘onafhankelijken’ in het Britse parlement, die maandag werd gevormd door zeven ontevreden politici van oppositiepartij Labour.

Die heeft nu versterking van vier personen: een achtste Labourlid en de Conservatieve politici Anna Soubry, Heidi Allen en Sarah Wollaston.

De drie vinden dat May zich te veel laat leiden door de rechterflank van de fractie. Er is, zeggen zij, een ‘verschuiving naar rechts’. “Wij hebben een tijd lang ons best gedaan om een middenpartij te blijven”, schrijven zij in hun afscheidsbrief, maar ze geloven er niet meer in.

Want brexit heeft de Conservatieve Partij veranderd. “Het heeft alle pogingen om te moderniseren teniet gedaan. Wij zijn niet veranderd, maar de partij wel en die weerspiegelt niet langer de waarden waarin wij en miljoenen met ons geloven.” De drie constateren met spijt dat zowel de Conservatieve Partij als Labour is opgeschoven naar de flanken.

Doodsbedreigingen Van de drie is Anna Soubry de bekendste. Soubry, voormalig minister, staat bekend als tegenstander van brexit, een standpunt waarmee ze zich niet heel populair maakte bij sommige Britten. De afgelopen maanden ontving ze herhaaldelijk doodsbedreigingen vanwege haar pogingen een tweede referendum te houden, zeker toen ze ging samenwerken met Labour-politicus Chuka Umunna, die zich onlangs van Labour afscheidde. Allen, Wollaston en Soubry poseren voor fotografen na de persconferentie waarop zij hun vertrek aankondigden. © Getty Images De groep onafhankelijken mag dan klein zijn, de leden zijn niet zonder betekenis. Umunna gold een tijd als de Barack Obama van Labour, het nieuwe politieke talent dat barstte van het charisma. Ook Soubry geldt als zwaargewicht. Intussen werd er in Brussel beleefd geluisterd naar Theresa May, maar meer ook niet. May zei zelf dat ze in Brussel ging vragen om ‘wettelijke garanties’ dat het Verenigd Koninkrijk niet voor eeuwig aan de EU vastgeketend blijft via de zogenaamde ‘backstop’-regeling, de garantiebepaling om te voorkomen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland weer wordt afgesloten met hekken en douaniers, mochten de EU en het VK in de komende jaren geen overeenstemming bereiken over hun toekomstige relatie. Maar in Brussel hebben ze geen idee wat ze daar concreet mee bedoelt. Afgelopen maandag al waren er voorbesprekingen tussen EU-onderhandelaar Michel Barnier, zijn Britse tegenhanger Stephen Barclay en de Britse advocaat-generaal Geoffrey Cox, die zonder resultaat bleven.

Aanvullingen Tegenover haar eigen partij moest May dinsdagavond toegeven dat ze er in Brussel niet voor zou gaan pleiten om de grenscontroles met Ierland met technologische middelen te omzeilen. Een deel van haar partij had dat voorgesteld, maar dat voorstel bleek allang te zijn besproken en verworpen. Ook probeert ze niet langer het bestaande akkoord met de EU te veranderen. Nu zoekt ze nog wel naar aanvullingen die het akkoord voor haar dwarsliggende partij acceptabel maken.

