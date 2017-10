Tsjechië maakt een ruk naar rechts

De zakenman is nu nog de kleinere coalitiepartner, maar dat is dit weekend veranderd. Babis beloofde tijdens zijn campagne de corruptie in de politiek aan te pakken, te investeren in wegen en niet te buigen voor Brussel.

Zelf is hij echter ook niet onomstreden. De Tsjechische justitie en de Europese anti-fraude eenheid OLAF onderzoeken aantijgingen van fraude tegen Babis. Hij wordt beschuldigd van belangenverstrengeling en zou ten onrechte 2 miljoen aan Europese subsidies hebben ontvangen. Maar voor Babis en zijn aanhang bewijzen de beschuldigingen alleen hoe bang 'de elite' is.

De tweede partij lijkt (94 procent van de stemmen is geteld) de rechts-radicale SPD van Tonio Okamura te worden. De Tsjechisch-Japanse zakenman gaat tekeer tegen de islam en wil uit de EU stappen. Zijn protestpartij kreeg zo'n 11 procent van de stemmen.

De sociaal-democraten (CSSD), die sinds januari 2014 regeert en tot vandaag de grootste partij van Tsjechië was, verloren meer dan de helft van de kiezers. De partij van premier Bohuslav Sobotka kreeg 7,5 procent van de stemmen (2013: 20,5 procent).