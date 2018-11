Ook teler en dealer zien uitgeklede wietproef niet zitten

Zijn kas op het erf in het Groningse Bierum is inmiddels ontmanteld. John Meijers en zijn vrouw Ines kochten in 2008 een woning in het verlaten Groningse achterland om daar hun eigen ‘wietproef’ te beginnen. Ze zochten contact met de lokale overheid, gebruikten geen pesticiden, gaven hun inkomsten netjes op bij de Belastingdienst, en leverden alleen aan gedoogde coffeeshops. Zeg maar: geheel conform de proef met gereguleerde wietteelt zoals die nu door het kabinet wordt voorbereid.

Lees verder na de advertentie

Maar de Meijers waren eigenlijk tien jaar te vroeg. De politie nam bij verschillende invallen 2500 planten, 900 stekken en acht kilo henneptoppen in beslag. En in 2014 stonden ze uiteindelijk voor de rechter voor overtreding van de Opiumwet. Die verklaarde hen formeel schuldig, maar legde geen straf op. Ze hadden namelijk verder keurig gehandeld.

Uitgeklede variant Meijers heeft de afgelopen tijd actief meegedacht met de commissie-Knottnerus die het kabinet een veel grootschaliger experiment met legale wiet adviseerde dan nu in de steigers staat. Maar zelfs die door de coalitiepartners CDA en ChristenUnie uitgeklede variant lijkt nu te stranden. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) ziet de opzet niet zitten omdat onduidelijk blijft of na de proef van vier jaar de legale praktijk wel mag worden voortgezet. “Denkt het kabinet werkelijk”, zegt Meijers, “dat coffeeshophouders die meedoen aan de proef na vier jaar weer willen overstappen naar de illegale teelt van wiet? Dat lijkt me onmogelijk. Het is ook onwenselijk. Het kabinet moet vooraf zekerheid verschaffen of de overstap naar legale wiet ook daadwerkelijk de nieuwe weg is, zonder afslagen.” Het kabinet moet vooraf zekerheid verschaffen of de overstap naar legale wiet ook daadwerkelijk de nieuwe weg is, zonder afslagen Meijers heeft inmiddels de stichting Join Us opgericht die de legale teelt van biologische wiet voorstaat. Zodra er een definitief besluit is over de proef, meldt hij zich aan als eerste teler. “Ik heb acht mensen klaarstaan die direct kunnen beginnen. We hebben de kennis, maar ik heb ook al personeel dat de toppen wil knippen en de administratie voert.” Volgens Meijers moeten de kwaliteit en diversiteit van de wiet de gebruikers van de illegale naar de legale teelt trekken. Kwestie van marktwerking, zegt hij. “In de proef moeten telers de ruimte krijgen om tien verschillende soorten aan te leveren. Als tien telers dat doen heb je dus een honderd verschillende soorten, zodat klanten echt kunnen kiezen.”

Géén randfiguren Verder pleit hij voor kwaliteit. “Ik wil geheel biologisch gaan werken, en dat betekent: geen pesticide.” Ook zijn er volgens hem vakbekwame telers nodig met affiniteit met deze drug. “Dus svp geen randfiguren.” En er moet uiteindelijk een zelfstandig netwerk van leveranciers kunnen ontstaan. Coffeeshophouder Nol van Schaik die onder de naam Willie Wortel een aantal gecertificeerde filialen in Haarlem uitbaat, ziet nog drie andere hobbels op de weg. “De VNG is het niet eens met de eis dat alle coffeeshops in een stad moeten meedoen met de proef. Zij denken dat op deze manier één weigerende shop de proef kan tegenhouden. Ik denk juist dat het een voorwaarde is dat alle shops meedoen, anders kun je niet eerlijk concurreren. Weigeraars moeten maar worden gesloten.” Verder denkt Van Schaik dat de prijs van de ‘staatswiet’ lager moet liggen dan die van de illegale wiet. En, ook belangrijk, de wietproef zou eetbare producten niet moeten uitsluiten. “Hoe kan een overheid de wietcake verbieden, als juist zoveel gebruikers willen stoppen met roken. Dat doel staat nota bene in het Preventieakkoord.” Maar, dat is hij vanuit Haarlem met het Groningse Bierum eens, de duurzaamheid van de proef zelf is het belangrijkst. “Als het experiment slaagt, kun je niet terug. Je hebt dan een kuil gegraven, waarom zou je hem weer dichtgooien? Dat is twee keer verspilde energie.”

Lees ook: