Ook Shell moet winstbelasting gaan betalen, vinden GroenLinks, PvdA en SP

GroenLinks, SP en PvdA willen door een wetswijziging bereiken dat Shell winstbelasting gaat betalen. Zij stellen voor de aftrek te beperken van verliezen die bedrijven lijden in het buitenland. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie reageren positief op de regeling, die volgens het ministerie van financiën honderden miljoenen aan extra belasting kan opbrengen.

Initiatiefnemer is het Kamerlid Bart Snels van GroenLinks. “Grote bedrijven betalen te weinig belasting”, zegt hij in een toelichting. “Shell betaalt zelfs helemaal geen winstbelasting omdat het bedrijf gebruikmaakt van het verrekenen van verliezen, zo bleek uit onderzoek van Trouw. Daaraan moeten we paal en perk stellen.”

Snels verwijst naar een publicatie uit november in deze krant, waarin ingewijden stellen dat Shell al jaren geen winstbelasting betaalt in Nederland. Door gebruik te maken van verschillende aftrekposten weet het concern de winst in Nederland telkens op nul te laten uitkomen. Het wetsvoorstel wil één van die aftrekposten flink beperken, namelijk de verrekening van zogeheten liquidatieverliezen, die ontstaan als dochterbedrijven in het buitenland worden opgedoekt.

Verliezen opsparen

Bedrijven mogen de verliezen van buitenlandse dochters nu nog wereldwijd, en tot in lengte van jaren, verrekenen met de Nederlandse winstbelasting. Het voorstel is om dat te beperken tot verliezen binnen de Europese Unie. Daarnaast vervallen liquidatieverliezen die langer dan drie jaar niet zijn verrekend, wat bedrijven minder mogelijkheden geeft om verliezen ‘op te sparen’ en in de toekomst alsnog te verrekenen.

Snels wijst er in een toelichting op dat de liquidatieverliesregeling sowieso een rare uitzondering in de belastingwetgeving vormt. “Voor de winstbelasting kennen we de deelnemingsvrijstelling, die bepaalt dat buitenlandse winsten in Nederland niet nog eens worden belast. Waarom zouden we dan toestaan dat buitenlandse verliezen wel mogen worden verrekend in Nederland?”

Snels zegt ‘goede hoop’ te hebben dat het voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. “De hele Tweede Kamer reageerde boos en verbaasd op het nieuws dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. En de hele Tweede Kamer wil dat Shell daarover uitleg komt geven in een hoorzitting.”

Die zitting staat gepland voor overmorgen. Shell weigerde vorige week nog te verschijnen, maar ging onder druk van de Tweede Kamer toch overstag.