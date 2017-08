Ook onder latino's heeft Trump zijn aanhangers

"Natuurlijk ben ik vóór de bouw van de grensmuur met Mexico. Honderdduizend procent! Al is bijna iedereen hier ertegen. Maar ik heb er genoeg van. Elke dag hoor je berichten over grote drugsvangsten. En ik ben als de dood dat het geweld van de drugsbendes in Mexico hiernaartoe overslaat."

Dat zegt Trumpfan Tony Alvarez (45), sales-manager in een groot hotel in McAllen, Texas, een stad aan de grens met Mexico. In de winkels is de voertaal Spaans, het eten is Latijns-Amerikaans en de bedelaars zijn Mexicaans. "Ik heb al drie dagen niet gegeten", zegt een man op zijn knieën, die zijn hand uitstrekt. Onverstoorbaar lopen klanten, vooral latino's, langs hem heen de supermarkt in en uit. Van bedelen en drugshandel kijken de McAllenaren niet meer op.

Wij krijgen overal te horen dat we te veel verdienen voor steun Tony Alvarez

Alvarez is hier geboren. Zijn ouders kwamen beiden uit Mexico. "Dat je vooruit wilt in het leven begrijp ik daarom als geen ander. Maar je kunt toch ook legaal immigreren, net als mijn ouders?" Het aantal latino's dat zonder papieren de grens oversteekt, daalde in de maand dat president Trump aantrad en daarna, maar vooral mensen uit CentraalAmerika blijven komen. Dat steekt veel Amerikanen - latino's incluis.

Voordeeltjes De groep latino's in de VS is uiterst gevarieerd, benadrukt assistent hoogleraar Victoria DeFrancesco Soto, die doceert aan de faculteit Mexicaans-Amerikaanse studies van de Universiteit van Texas in Austin. Sommigen wonen er al tien generaties, en er zijn grote verschillen in herkomstland, opleidingsniveau en inkomen. Gouverneur George W. Bush was erg pro-immigrant en wist in 2004 bijna de helft van de latino's voor zich te winnen, zegt DeFrancesco Soto. "Hij hield van de latino's en zij hielden van hem. Hij verbeterde het onderwijs voor hen en sprak hen aan op hun sociaal-conservatisme." Tegenwoordig ziet zo'n 20 procent van latino's in de VS zichzelf volgens de politicoloog en andere analisten als Republikein. DeFrancesco Soto: "In Texas zelfs 30 procent". Trumps boodschap van rijkdom en succes spreekt hen aan. "Latino's ergeren zich, net als veel arme witte Amerikanen, aan voordeeltjes die illegale immigranten krijgen, zoals gratis onderwijs en zorg." Dat geldt zeker ook voor Alvarez en zijn familie. "Toen mijn broer weken in het ziekenhuis moest blijven, liep de rekening gigantisch op. We vroegen om een betalingsregeling, maar er was niets mogelijk. Als hij illegaal was geweest, hadden ze wel een speciaal potje voor hem gehad, zei een verpleegkundige." Een federale wet voorkomt dat illegale immigranten zich aanmelden voor Obamacare en zorg krijgen. Toch helpen de meeste ziekenhuizen hen in de praktijk voor weinig of geen geld, bleek vorig jaar uit onderzoek van The Wall Street Journal. "Maar de 15.000 dollar die mijn broer dat jaar verdiende, was te veel. Dat kan toch niet waar zijn?" Ik denk dat Trump van de VS weer een power house maakt, met een sterkere economie en betere ge­zond­heids­zorg Tony Alvarez Alvarez heeft nog meer van dit soort verhalen. "Ik werk elke week 60 tot 70 uur, net als mijn vrouw. Toch kunnen we samen net niet rondkomen. Maar wij krijgen overal te horen dat we te veel verdienen voor steun." Het steekt hem dat er 'miljoenen dollars naar illegalen gaan, terwijl duizenden dakloze veteranen het zelf moeten rooien'.

Zondebok Het inkomen van de middenklasse in de VS staat al decennia stil en de groep heeft veel zorgen over de economische situatie. "Immigranten zijn dan een makkelijke zondebok. Trump verbond het drugsprobleem aan Mexicanen, een sterke combinatie", verklaart DeFrancesco Soto. Op de vraag wat Trump kan betekenen voor de latino-gemeenschap antwoordt de hotelmanager: "Ik zie mezelf als Amerikaan. Ik denk dat Trump van de VS weer een power house maakt, met een sterkere economie en betere gezondheidszorg. Veel mensen hebben genoeg van Washington en het voortrekken van illegalen en vluchtelingen. Dus ja, Maak Amerika Weer Groots." Het idee alleen al doet hem glimlachen. DeFrancesco Soto ziet dat Democraten ervan uitgaan dat latino's links stemmen. "Dat valt nog te bezien. Het hangt er vanaf wat de partijen gaan doen."

