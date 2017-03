Ook Nederland wil geen Turkse campagne

Minister-president Mark Rutte zegt dat Nederland niet zal meewerken aan een campagnebijeenkomst van de Turkse regering, die volgend weekeinde in Rotterdam gehouden zou worden. “We vinden dit ongewenst”, zegt Rutte. “De Nederlandse publieke ruimte is geen plek voor politieke campagnes van andere landen.”

Het bericht dat de Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlut Cavusoglu op 11 maart naar Rotterdam zou komen om daar campagne te voeren onder in Nederland woonachtige Turkse stemgerechtigden, zorgde vandaag voor ophef in politiek Den Haag. Cavusoglu zou in Nederland woonachtige Turken willen oproepen om vóór de nieuwe grondwet te stemmen.

Ik vind het absurd dat een land dat afglijdt naar dictatoriale neigingen hier campagne komt voeren Alexander Pechtold

Referendum Nederlanders met een Turks paspoort hebben stemrecht in een referendum dat op 16 april wordt gehouden over een nieuwe grondwet. Wordt de wet aangenomen, dan stapt Turkije over op een presidentieel systeem en krijgt de huidige machthebber Erdogan nog meer macht. De circa 240.000 stemgerechtigde Turken die in Nederland wonen, kunnen vanaf 5 april hun stem uitbrengen. Verschillende politieke partijen reageerden vandaag verontwaardigd. D66-leider Alexander Pechtold en PVV-leider Geert Wilders reageerden het snelst. “Ik vind het absurd dat een land dat afglijdt naar dictatoriale neigingen hier campagne komt voeren”, zei Pechtold. Hij vindt dat alle juridische middelen onderzocht moeten worden om een dergelijk bezoek tegen te houden. Ook PVV-leider Wilders denkt dat het onverstandig is om dit bezoek door te laten gaan. “Ik weet niet of het juridisch mogelijk is zo’n bezoek tegen te houden, ik ben geen jurist. Maar zo iemand zou in Nederland niet welkom moeten zijn.”

Duitsland Ook in Duitsland wil de Turkse regering campagnebijeenkomsten voor het referendum organiseren. Daardoor liepen de spanningen tussen Ankara en Berlijn afgelopen dagen hoog op. In drie Duitse steden is inmiddels een streep gehaald door bijeenkomsten met Turkse bewindslieden die zouden spreken over het aanstaande referendum. Twee Duitse steden verboden, los van elkaar, een Turkse minister een toespraak te houden. De gemeente Gaggenau, in het zuidwesten van Duitsland, verhinderde donderdag dat de Turkse minister van justitie Bekir Bozdag landgenoten zou komen toespreken – een ‘fascistisch besluit’ – , aldus Bozdag. En Keulen blokkeerde deze week de komst van de Turkse minister van economische zaken Nihat Zeybekci, die morgen een campagnespeech zou houden voor Turken in Duitsland. De afzegging in Gaggenau leidde prompt tot een bommelding op het stadhuis door een anonieme beller. Het gebouw werd gisterochtend ontruimd, maar speurhonden troffen geen explosieven aan. In Keulen bleven dreigementen uit, maar minister Zeybekci bezwoer wel dat hij zich niet zou laten tegenhouden. Hij vond een nieuwe locatie in Frechen, een gemeente vlakbij Keulen, maar daar ligt de zaaleigenaar nu dwars. Jullie zijn niet de baas van Turkije Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van buitenlandse zaken, tegen de Duitse regering

Merkel Hoewel het verbod in alle gevallen een lokale beslissing was, haalde Turkije in de pers hard uit naar de bondsregering in Berlijn. De Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlut Cavusoglu zei dat Duitsland zijn land behandelt als een ‘tweederangsland’. “Jullie zijn niet de baas van Turkije”, sneerde hij vandaag. Donderdagavond had Ankara de Duitse ambassadeur al op het matje geroepen Bondskanselier Angela Merkel probeerde de zaak te sussen door te benadrukken dat Berlijn geen invloed heeft op lokale besluiten en geen intentie heeft om te verhinderen dat Turkse politici campagne komen voeren onder de 1,4 miljoen stemgerechtigde Turken in Duitsland. Maar ondertussen zit Merkel flink met de zaak in haar maag. Vorige maand kreeg ze nog zware kritiek van de oppositie te verduren toen ze had toegestaan dat de Turkse premier Yildirim zijn landgenoten in Oberhausen toesprak over het nut van de grondwetswijziging.

