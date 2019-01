Ook Nederland twijfelt: mag het Chinese Huawei hier een 5G-netwerk aanleggen?

Het kabinet bekijkt welke rol de Chinese telecomgigant Huawei mag spelen bij de toekomstige aanleg van mobiel internet. Op dit moment levert het bedrijf apparatuur aan bijna alle Nederlandse providers. Door daaraan restricties op te leggen zou Nederland een flink aantal Europese landen volgen. Die weren het bedrijf al bij de aanleg van razendsnelle 5G-netwerken. Zij maken zich zorgen dat als Huawei internet aanlegt, de Chinese geheime dienst via de achterdeur kan spioneren. Via 5G moeten in de toekomst apparaten en bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen met elkaar en hun gebruikers communiceren. Daarmee wordt het een cruciaal onderdeel van innovaties.

De afgelopen jaren sloten de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland het Chinese bedrijf al uit. Eind vorig jaar besloot British Telecom ook geen Huawei-materiaal te gebruiken voor de belangrijkste delen van zijn nieuwe mobiele internet. In dat geval kunnen de Britten bijvoorbeeld kiezen uit spul van Huaweis Europese concurrenten Nokia (Finland) en Ericsson (Zweden).

De trend beperkt zich niet meer tot een groepje Angelsaksische haviken. Dit voorjaar opent de Duitse regering de veiling van 5G-frequenties, en volgens de krant Handelsblatt wil zij de criteria zo formuleren dat Huawei van deelname is uitgesloten. De afgelopen weken zeiden ministers uit Polen en Noorwegen dat zij ook verboden overwegen, terwijl in Frankrijk het bedrijf Orange al heeft beloofd een 5G-netwerk zonder Huawei aan te leggen.

Frequentieveiling

Nederland overweegt momenteel of het deze voorbeelden zal volgen. Het ministerie van economische zaken veilt in het najaar de frequenties. Bij het opstellen van de criteria speelt ook de China-strategie mee die het kabinet voor de zomer presenteert, aldus een woordvoerder. Die strategie kijkt bijvoorbeeld hoe Nederland gevoelige technologie kan beschermen tegen Chinese staatsbedrijven.

Begin vorig jaar wees de Tweede Kamer erop dat Nederland 5G wil laten aanleggen, terwijl tegelijkertijd de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst openlijk waarschuwt voor Chinese spionage. Op verzoek van de Kamer onderzoekt het kabinet nu de afhankelijkheid van buitenlandse technologie in de telecomsector. In afwachting van de resultaten willen Kamerleden nog niet zeggen of Huawei moet worden geweerd bij de aanleg van mobiel internet.

Volgens Tim Sweijs doet Den Haag er wel verstandig aan om Huawei restricties op te leggen. Bij het Haags Centrum voor Strategische Studies adviseert hij de overheid over de gevolgen van internationale veiligheids-trend voor Nederland. “5G is een nutsvoorziening waarvan we weten dat die vitaal wordt om in de toekomst apparaten met elkaar te laten communiceren. Het lijkt me niet prudent om de implementatie zomaar over te laten aan een speler die je niet vertrouwt.” Huawei is op dit moment niet geschikt om de ruggegraat van het Nederlandse 5G te organiseren, zo concludeert Sweijs.

Daarbij is het niet nodig het bedrijf een totaalverbod op te leggen. Sweijs noemt het voorbeeld van Groot-Brittannië, dat Huawei alleen weert van de centrale verbindingspunten voor 5G. Ook kan de overheid volgens hem intensiever testen of de apparatuur van Huawei inderdaad onveilig is.

Maar de problemen met Huawei draaien volgens Sweijs niet alleen om de vraag of de Chinese overheid nu wel of niet via het bedrijf kan spioneren. “De internationale verhoudingen polariseren, en daarbij proberen landen de dominante wereldspeler in 5G te worden. China wil uitblinken, en de VS komen met een tegenreactie. Voor onze veiligheid zijn we afhankelijk van bondgenoten. Dus als naast de VS en Groot-Brittannië ook Frankrijk en Duitsland stappen zetten, lijkt het me logisch dat Nederland zich bij hen aansluit.”