Ook na crisisberaad blijft het 'buitengewoon moeilijk' voor Rutte-II

Binnenskamers staan VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar. De PvdA eist dat er in de begroting geld komt voor hogere lerarensalarissen, anders tekent zij die begroting niet. Asscher dreigt al sinds juni dat het hem een kabinetscrisis waard is, zelfs al is het kabinet formeel uitgeregeerd. De VVD aarzelde, vanwege de kosten: 270 miljoen euro extra per jaar.

"We hebben misschien een oplossing, maar dat moeten we nu gaan bekijken, of dat gaat werken", liet Zijlstra vanmiddag weten. Wat die mogelijke oplossing inhoudt, zei hij niet. Later vanmiddag, om 14.00 uur, wordt er door bewindslieden van de partijen opnieuw over de begroting gesproken.

Het kabinet moet er vandaag uitkomen, anders kan Rutte-II stranden. Morgen moeten de stukken voor de begroting, waarover ze het nog niet eens zijn, naar de Raad van State.

De PvdA legde gisteren voorstellen op tafel die vooral waren bedoeld om tijd te winnen. De formerende partijen zouden hierdoor meer tijd krijgen om te bedenken wat hun financiële plannen zijn. De VVD was hier naar verluidt echter niet over te spreken.

Gezichten in de plooi

Naar buiten toe hielden Rutte en Asscher gisteren de gezichten nog in de plooi. Na afloop van urenlang crisisberaad spraken ze zelfs in eendere bewoordingen: “De onderhandelingen zijn nog niet klaar. We zijn er pas uit als we eruit zijn.”

Vorige week hadden beide partijen al een oplossing in zicht, waarbij als ‘uitruil’ ook extra geld zou kunnen gaan naar veiligheid. Complicerende factor zijn de lauwe reacties van de partijen in de kabinetsformatie. CDA, D66 en ChristenUnie zijn vrijdag gepolst over de kabinetsplannen. Die vinden dat het zittende kabinet zijn eigen discussies moet voeren. Ook kreeg Rutte te horen dat het te vroeg is voor een beslissing: meer geld voor basisschoolleraren kan pas als er overzicht is over álle uitgaven voor 2018. De VVD vindt dat eigenlijk ook.

Met zoveel druk op de ketel nemen ook weer de kansen toe dat er tóch nog een oplossing komt. Het zittende kabinet kan bijvoorbeeld met een eenmalig eigen gebaar komen naar de leraren. Of het zittende kabinet kan alsnog groen licht versieren bij CDA, D66 en ChristenUnie voor hogere lerarensalarissen. Er is nog een andere mogelijkheid: het kabinet koopt tijd, bijvoorbeeld door twee verschillende begrotingen in te sturen voor Prinsjesdag, één met en één zonder gebaar voor de leraren. De PvdA denkt dat er ‘meerdere mogelijkheden’ zijn om CDA, D66 en ChristenUnie die extra bedenktijd te geven.