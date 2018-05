Ook in Utrecht zijn het vaak dezelfde burgers die meepraten

Zaal twee van buurthuis De Schalm stroomt langzaam vol. Niet voor een breiavond, stijldansmiddag of een kinderfilm, maar om te peilen wat er speelt in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern. De gemeente heeft gezorgd voor soep en broodjes en hoopt zo de burger bij de politiek te betrekken.

De toekomstige coalitie in Utrecht, bestaande uit GroenLinks, D66 en de ChristenUnie wil ook na de verkiezingen van haar inwoners weten of ze niets over het hoofd zien bij het maken van hun beleid. Daarom luisteren de hoofdonderhandelaren van de drie partijen tussen het onderhandelen door naar de stem van het volk.

Het buurtgesprek vindt plaats aan vijf tafels. Elke tafel heeft een thema: groen, wonen en werken, verkeer, algemeen en samenleving. Met markeerstiften wordt op grote vellen papier de uitkomst van de gesprekken opgeschreven. Om de tafels staan tien stoelen, na de pauze wordt er gewisseld van plek.

De gemiddelde leeftijd ligt boven de vijftig en de mannen zijn in de meerderheid. Er is geen enkele jongere aanwezig

Al snel blijkt dat de bijna zestig aanwezigen in de zaal de politiek eerder al wisten te vinden. De gemiddelde leeftijd ligt boven de vijftig en de mannen zijn in de meerderheid. Er is geen enkele jongere aanwezig. Naast de drie onderhandelaars zijn onder de bezoekers vijf politici en twaalf mensen van de gemeente.

Op vellen papier schrijven aanwezigen in De Schalm wat zij belangrijk vinden. © Werry Crone

Afspiegeling De rest van de aanwezigen zet zich vaak al jaren in voor de wijk. Als lid van een bewonersgroep, beheerder van een buurthuis, pastoor, welzijnswerker, jongerenwerker, vrijwilliger of lid van een buurtteam. Kennis is er genoeg, maar in 'de huiskamer van de buurt' lijken niet alle stemmen van de relatief jonge wijk vertegenwoordigd. "Het blijft ingewikkeld iedereen te bereiken", zo verklaart Anita van Wijnbergen, een van de organisatoren, de weinig gemêleerde opkomst. De gemeente heeft via haar website, een advertentie in een huis-aan-huisblad, berichten in lokale media en op sociale media geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te bereiken. "Ook met de maaltijd hoopten we het makkelijker te maken", zegt Van Wijnbergen. Toch: echt representatief lijkt de groep aanwezigen niet te zijn. Maar schijn bedriegt, zegt wijkregisseur Louke Visser: "Alle mensen die hier zijn hebben een enorm netwerk. Ze spreken misschien niet namens mensen met een migrantenachtergrond of jongeren. Maar ze horen door hun werk wel wat er onder die groepen speelt." Er moeten meer voorzieningen voor jongeren komen, stageplekken bijvoorbeeld Adil Chebli, sociaal beheerder Zo ook Adil Chebli (44). Hij is sociaal beheerder van drie buurthuizen en twee speeltuinen in de wijk. Al bijna elf jaar lang hoort hij vijf dagen per week in zijn buurthuizen wat jongeren bezighoudt. "Er moeten meer voorzieningen voor hen komen, stageplekken bijvoorbeeld." Dat laat hij vanavond weten. Om half negen wordt de avond afgesloten. De drie hoofdonderhandelaars Heleen de Boer (GroenLinks), Klaas Verschuure (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie) bedanken de bezoekers en luisteren naar de punten die zijn opgeschreven. Verschuure: "We kunnen niet beloven alles mee te nemen in het akkoord, maar wat we horen dient zeker als inspiratie voor de komende jaren."

