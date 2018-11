Ook Bonaire komt onder curatele van Nederland

Knops is deze week op bezoek in de Cariben, waar hij samen met politici van Bonaire een bestuursakkoord ondertekent. In de praktijk houdt dit in dat Nederland een speciale programmamanager benoemt, die moet waken over de overheidsfinanciën en moet zorgen voor een deugdelijk, ambtelijk apparaat. Tegen de NOS zei eilandraadslid Clark Abraham: “We geven de regie weg en zetten de eilandsraad buitenspel, want de programmamanager legt verantwoording af aan Den Haag, niet aan mij.”

Het moment van ingrijpen is opvallend. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen op Bonaire en kan de bevolking een nieuwe eilandsraad kiezen. Ook het nieuwe bestuur zal straks te maken krijgen met de Nederlandse regering die nadrukkelijk over de schouder meekijkt.

Dit besluit van Knops gaat niet zo ver als eerder dit jaar op Sint-Eustatius, een andere Caribische gemeente van Nederland. Daar heeft het kabinet de gehele lokale democratie uit­geschakeld. Raadsleden en bestuurders zijn naar huis gestuurd. Uit onderzoek was gebleken dat er sprake­­ was van wanbeleid en corruptie.

Knops schreef deze week aan de Kamer dat hij niet weet wanneer hij het gezag op Sint-Eustatius kan teruggeven aan de eilandbewoners. Er zouden ook daar in maart verkiezingen plaatsvinden, maar de staatssecretaris wil deze niet laten doorgaan. In september volgend jaar hoopt Knops een inschatting te kunnen maken wanneer het eiland naar de stembus kan.

