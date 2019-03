Ook al stelt Bouteflika zich niet herkiesbaar, de Algerijnse jeugd is nog altijd boos

De demonstranten eisen dat Abelaziz Bouteflika, die voor een vijfde termijn op wilde gaan, verdergaat dan de concessies die hij maandag deed, na wekenlange protesten. Zij willen dat politieke veranderingen direct in gang worden gezet.

Het feit dat Bouteflika de verkiezingen die voor april gepland stonden, voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, vatten mensen op straat op als een verkapte poging aan de macht te blijven. De president, die sinds 2013 met ernstige gezondheidsklachten kampt, wordt door het leger en een zakelijke elite rondom hem in het zadel gehouden.

De demonstranten zijn niet alleen bang dat de 82-jarige Bouteflika langer blijft zitten dan zij wenselijk vinden. Zij vrezen ook dat de generaals de adempauze gebruiken om de macht ook na Bouteflika in handen te houden, bijvoorbeeld door een eigen kandidaat als nieuwe president naar voren te schuiven. “Het hele systeem moet onmiddellijk ontmanteld worden”, zei de 25-jarige student Noureddine Habi in Algiers tegen persbureau Reuters. Jongeren hebben genoeg van de status quo, met zijn corruptie en hoge werkloosheid; een op de vijf Algerijnen onder de dertig zit zonder werk.

Toekomstconferentie

Zeker is dat de oude president bewezen heeft dat hij een lange houdbaarheid heeft

Om kritiek voor te zijn, kondigde Bouteflika een conferentie aan over de politieke toekomst van Algerije, waaraan zowel mensen van de oude garde als jongeren moeten deelnemen. Oud-diplomaat Lakhdar Brahimi (zie kader) zal de besprekingen over de transitieperiode leiden. Die moeten uitmonden in nieuwe verkiezingen en een nieuwe grondwet. De bedoeling is dat de conferentie haar werk eind van het jaar afrondt.

Maar de demonstranten zien dat als verraderlijke uitsteltactieken van Bouteflika en diens kliek. Zeker is dat de oude president bewezen heeft dat hij een lange houdbaarheid heeft. Hij is twintig jaar staatshoofd, maar speelt al sinds de onafhankelijkheidsoorlog van Frankrijk in de jaren vijftig een politieke rol in Algerije. Als 25-jarige was hij minister van buitenlandse zaken. Als president stabiliseerde hij het land, nadat dat in de jaren negentig kampte met een burgeroorlog (200.000 doden). En als een van de weinige Arabisch leiders wist hij de Arabische opstand in 2011 zonder veel kleerscheuren te doorstaan.