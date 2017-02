Onze coalities zijn een dam tegen despoten

De Kamerverkiezingen moesten een strijd worden tussen de aanvoerders van de grootste partijen, in dat jaar Lubbers (CDA) en Kok (PvdA), waarna de winnaar met een minderheidskabinet meteen van acquit kon.

Faas zag vele voordelen: niet het ellenlange schimmenspel van een kabinetsformatie, geen regeerakkoord met afspraken tot achter de komma, maar duidelijkheid en slagkracht vanaf dag één. Belangrijker nog: de horserace zou de politiek niet alleen spannend maken, maar ook de kiezer de macht geven die hem toekwam. Nu was stemmen niet meer dan een soort ezeltje-prik: je kon dan nog wel zelf een vakje rood maken, maar wat het effect daarvan zou zijn, geen idee.

Als je het zo wilde zien, won in 1989 Lubbers de race van Kok met 54 tegen 49 zetels. Faas zou met deze uitkomst niet blij zijn geweest, want als een van de voordelen van zijn opzet zag hij ook de kans het CDA ‘eindelijk eens’ uit de macht te stemmen. Dat was een sterke politieke drijfveer in die jaren, niet alleen in het linkse kamp waartoe Faas behoorde, maar ook in het rechtse.

De conservatieve senator Van Riel, de politieke peetvader van Hans Wiegel, achtte het zelfs de ‘zedelijke plicht’ van zijn partij te profiteren van de ontbinding van de confessionele wereld. De VVD moest eerst afvallige protestanten en katholieken binnenhalen, daarna moest zij zich zetten aan ‘het slopen van de solidariteit tussen de socialistische arbeiders en het kritisch intellect’, lees: de PvdA.

De liberaal Rutte, de huidige premier, verdedigde vorig najaar in zijn Thorbeckelezing voluit het collegiale bestuur in ons land ‘met zijn ingebakken allergie voor een te grote machtsconcentratie bij één persoon’. Ons stelsel is dan ook niet gericht op de macht, maar op samenwerking. Daaruit vloeien de eisen voort die aan het premierschap worden gesteld: geen aanwijzingsbevoegheden, laat staan de macht ministers de laan uit te sturen, maar souplesse, geduld en overtuigingskracht. Rutte had, zei hij, geen behoefte aan ‘harde macht’.

Volgens Thorbecke zou zo’n premierschap onvermijdelijk leiden tot ‘despotisme’. Hij waarschuwde krachtig voor een kabinet ‘met één hoofd dat, op alles voorbereid, alles wetende, voorschrijft hoe hij verkiest te zien handelen’. Zijn motief was zonneklaar. Thorbecke had in de Grondwet van 1848 de koning van zijn politieke macht beroofd, hij wilde niet een nieuwe despoot creëren.

Continuïteit

Vanuit het, nogal onderschatte, belang van regeerbaarheid van het land, voldoet ons stelsel goed: onder de polarisatie in afgelopen jaren heeft de continuïteit van bestuur nauwelijks geleden. Vanuit het gezichtspunt van politiek als machtsstrijd is het daarentegen al gauw saai en frustrerend, zoals Faas destijds liet blijken.

Maar er is een ander, positief oordeel mogelijk als je politiek in een democratie beschouwt als mogelijkheid om de macht te beperken. In dat perspectief strekken verkiezingen ertoe de krachtsverhoudingen te bepalen, niet om vast te stellen wie de spekkoper is aan wie exclusief de macht toevalt. Wat is er in wezen democratischer dan te voorkomen dat één bepaalde groep de lakens gaat uitdelen?

In de tijd van Thorbecke, toen alom in Europa nog koningen met absolute macht regeerden, was het beperken en tegenspreken van de macht een logische drijfveer van democratische krachten. De liberaal was zelfs tegen een vaste voorzitter van het kabinet, zodat de gewoonte ontstond van een roulerend premierschap. Dat is niet houdbaar gebleken, maar de reflex van Thorbecke is nog altijd van wezenlijke betekenis, zeker nu de democratie in tamelijk wat landen zo ver van haar kern verwijderd is geraakt, dat zij zelf despoten voortbrengt.

Ons coalitiestelsel is geen pest, maar een sterke dam tegen dit gevaar.