Onvrede over democratisch gehalte FvD loopt op

Eerder deze week stuurden drie andere leden die vorig jaar op de kandidatenlijst stonden, al een kritische brief aan de leden. Ze vinden het bestuur te machtig. Interne besluiten worden te weinig democratisch genomen, aldus de drie. Vanwege vergelijkbare kritiek stapte een vierde kandidaat-Kamerlid op.

Thierry Baudet is zowel voorzitter van het bestuur als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er nog twee bestuursleden. De drie brievenschrijvers richtten hun peilen op penningmeester Henk Otten. Die moet vertrekken, schreven ze, en er moeten meer bestuursleden komen. Daarnaast willen de drie de opgeheven regionale teams in ere herstellen.