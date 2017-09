Onterecht weggemoffeld: de held van 1863 die vocht tegen de slavernij

Nu er in de nasleep van de dekolonisatie en de migratie naar de voormalige moederlanden een revisie van de geschiedenis op gang komt, kan het geen kwaad de blik ook op de vergeten of zelfs weggemoffelde politieke helden te richten, zoals de liberale dominee baron Van Hoëvell, chief of the colonial oppostion, zoals de Engelsen hem noemden.

Als Tweede Kamerlid besloot Van Hoëvell zijn redevoeringen steevast met de uitroep 'De toestand van de slaven in Suriname is voor Nederland een schandvlek'. Van meer betekenis echter dan dit retorische kunstje van Cato was zijn boek 'Slaven en vrijen', waarmee hij in 1854 de onverschilligheid van de natie over de slavernij doorbrak en de geschokte publieke opinie aan het kantelen bracht. De kracht van het boek was dat het aan de hand van waarnemingen van ooggetuigen onverhuld en in detail de wreedheden tegen de slaven op de plantages beschreef. Op vrijwel elke bladzijde van het boek, te lezen in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl.nl), knalt de zweep.

Het is niet zo vreemd dat de discussie in deze tijd heftig wordt gevoerd

Pas in 1863 schafte ons land, dertig jaar later dan Engeland, de slavernij in de West af en kregen de slaven als (nog maar betrekkelijk) vrije burgers zoiets als een achternaam. Hoewel van wezenlijke betekenis in de ontwikkeling van de natie naar een democratische rechtsstaat, wordt in de politieke geschiedschrijving hooguit in een bijzin (Oud) of een alinea (Van den Berg en Vis) op dit feit licht geworpen. Wellicht komt hierin verandering nu de nazaten van de slaven niet alleen een volwaardige plaats in voormalige moederlanden opeisen, maar ook aandacht voor hun gezichtspunten in de beschrijving van het recente verleden.Van de historicus Geijl is de uitspraak dat de geschiedenis 'een discussie zonder eind' is.

Het is niet zo vreemd dat de discussie in deze tijd heftig wordt gevoerd. Koning Willem-Alexander zei in de Troonrede dat de globalisering 'een gegeven is waarop we als land moeten inspelen'. Over de vraag hoe, bestaat zo'n diepe verdeeldheid dat zelfs de regeerbaarheid van het land in het geding is.

Politiek interessant zal zijn in hoeverre de regeringsverklaring van het kabinet-in-wording van de Troonrede zal afwijken, want dat stuk was allerminst politiek neutraal. Het ademde optimisme, benadrukte onze internationale betrokkenheid, onderstreepte het belang van de EU voor welvaart en veiligheid, en riep op tot een offensieve houding tegenover de grote problemen. 'We moeten ons niet door de angst laten regeren', zei de koning, als sprak hij rechtstreeks tot Wilders, Baudet en Buma, de meer of minder uitgesproken politieke exponenten van de vrees en weerstand in dit tijdsgewricht.