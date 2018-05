Ongekende stap: Nederland stelt Rusland als land aansprakelijk voor MH17-ramp

Daarmee zet Nederland hoger in dan verwacht. Deze stap is ongekend in de verhoudingen tussen de twee landen. De politieke en morele druk op Rusland wordt maximaal opgevoerd. Nabestaanden hadden gisteren al gevraagd of Nederland deze procedure in gang wilde zetten, maar toen werd nog verwacht dat het kabinet in deze fase nog niet zo ver zou willen gaan.

Er is onomstotelijk bewezen dat er een directe link is tussen de raket en het Russische leger Stef Blok

Het aansprakelijk stellen betekent waarschijnlijk dat Nederland het conflict met Rusland naar het Internationaal Gerechtshof brengt. Dat is een zware stap. Achter gesloten deuren is de afgelopen dagen topoverleg geweest om het aansprakelijk stellen in gang te zetten. Nederland wil dat niet alleen doen, en vond Australië als bondgenoot. Dat land heeft net als Nederland veel doden te betreuren bij de ramp met de MH17.

Minister Stef Blok van buitenlandse zaken zegt dat hij ook de andere landen met slachtoffers heeft gevraagd zich aan te sluiten, waaronder België en Maleisië, Duitsland en Groot-Brittannië. België en Maleisië beraden zich daar nog op, zei Blok, toen hij vrijdagochtend het besluit bekendmaakte. Blok had vlak daarvoor met de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov gebeld, om de stap van Nederland bekend te maken. “Het is misschien niet verrassend, maar hij reageerde terughoudend. Hij ontkent nog steeds de Russische betrokkenheid”, zegt Blok.

Nieuwe koers Het betekent een zekere breuk met de koers die het kabinet tot nu toe uitstippelde. Die hield in dat Nederland éérst inzette op het zo snel en goed mogelijk verloop van het strafrechtelijk onderzoek door het JIT, het gezamenlijke, onafhankelijke onderzoeksteam van de landen die door de MH17-ramp getroffen zijn. Nederland hamerde er steeds op dat Rusland moest meewerken. Maar stappen tegen Rusland zelf waren daarbij niet aan de orde. Het JIT-onderzoek richt zich op individuen en strafbare feiten, niet op de aansprakelijkheid van een land zelf. Doorslaggevend, zegt minister Blok, is dat het “nu vaststaat dat Rusland verantwoordelijkheid draagt voor het neerschieten van de MH17”. Het JIT-onderzoek heeft donderdag in een tussenrapportage bewijsmateriaal getoond dat de Buk-raket is afgeschoten van een installatie die afkomstig was uit de 53ste Russische luchtafweerbrigade uit Koersk. Blok: “Er is onomstotelijk bewezen dat er een directe link is tussen de raket en het Russische leger”. Blok herhaalde: “Wij eisen volledige medewerking van Rusland aan het strafrechtelijke onderzoek. De waarheid móet boven tafel, de daders moeten verantwoording afleggen, voor slachtoffers en nabestaanden moet er gerechtigheid komen.” Onderzoekscollectief Bellingcat kwam vandaag met de naam van een tweede hoge Russische militair, die direct betrokken zou zijn bij het afschieten van de BUK. Minister Blok riep Bellingcat op bewijzen voor het aandeel van hoge Russische officieren in het neerhalen van vlucht MH17 te delen met het Openbaar Ministerie. "Zo kan het meegenomen worden in de strafrechtelijke procedure zodat de schuldigen voor de rechter kunnen komen'', zei Blok. Minister Stef Blok was vrijdagmorgen onderweg naar de ministerraad, waar het kabinet de bevindingen van het JIT nader zal bespreken. © ANP

