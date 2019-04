Ongekende klap voor AKP doet Erdogan allesbehalve glimlachen

De overwinningstekst was al uitgeprint. “Istanbul bedankt!”, stond er maandagochtend op de vers gedrukte posters van de regerende AKP in de straten van de megastad. Daarnaast de serene glimlach van twee mannen: president Erdogan en zijn burgemeesterskandidaat voor Istanbul, voormalig premier Binali Yildirim.

Maar vlak na het ochtendgloren bleek de werkelijkheid anders. De Turkse Hoge Kiesraad kwam met een voorlopige uitslag die president Erdogan allesbehalve deed glimlachen. Volgens de laatste tellingen ligt de Turkse oppositiekandidaat bijna dertigduizend stemmen voor in de race om het burgemeesterschap van Istanbul.

Ongekend

‘Burgemeester van Istanbul’, zette Ekrem Imamoglu maandagochtend ­alvast in zijn Twitter-bio. De avond daarvoor beschuldigde de burgemeesterskandidaat van de oppositiepartij CHP de staatsomproep Anadolu Ajansi van manipulatie. Vlak nadat AKP-kandidaat Yildirim zijn overwinning vroegtijdig had aangekondigd, stopte de zender zondagavond plotseling met het bijwerken van de laatste tellingen.

Maar inmiddels kleuren zelfs de laatste verkiezingsuitslagen van pro-regeringsmedia Istanbul in het rood van de oppositie. Als die resultaten ­definitief bevestigd worden door de kiesraad, is dat een ongekende klap voor de AKP. President Erdogan zag het gevaar zelf al aankomen in een ­besloten partijbijeenkomst in 2017. “Als we Istanbul verliezen, verliezen we Turkije”, zei hij destijds volgens Turkse kranten.

De president weet als geen ander dat het bestuur van Istanbul de sleutel is tot landelijke macht. Zijn eigen ­politieke succes begon in 1994 als burgemeester van de miljoenenstad. “Deze verkiezingen zijn net zo historisch als die van 1994”, reageerde de bekende Turkse journalist en Erdogan-­biograaf Rusen Cakir op Twitter. “Een pagina die 25 jaar geleden is opengegaan, wordt nu weer omgeslagen.”