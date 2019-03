Onderzoek toont aan: Theresa May is een meester in het ontwijken van vragen

Het ontwijken van vragen is voor politici heel gewoon. Eerdere premiers deden dat ook al. Maar Bull onderzoekt deze materie al jaren, en volgens hem spant May de kroon. Ze beantwoordt maar een kwart van de vragen in interviews met journalisten, waar vorige partijleiders dat bijna twee keer zo vaak deden. In het parlement ontwijkt ze de vraag nog veel vaker.

Bull onderzocht de antwoorden van May op vragen van Corbyn in 2016 en 2017. De oppositieleider krijgt maar op 11 procent van zijn vragen antwoord, concludeerde hij na het bestuderen van een jaar van parlementaire vragenuurtjes. Ter vergelijking: Mays voorganger David Cameron gaf ook vaak geen antwoord, maar deed het dubbel zo vaak als May wel.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour krijgt op 89 procent van zijn vragen aan premier Theresa May geen antwoord, blijkt uit onderzoek. © AP

In plaats van antwoord te geven, maakt May in de meeste gevallen een politiek statement, zoals politici voor haar ook vaak deden. Ze reageert ook vaak met een persoonlijke aanval. Maar kenmerkend voor May is dat ze met grote regelmaat de vraag die haar gesteld werd negeert, verandert of zegt dat ze de vraag al heeft beantwoord, terwijl ze dat niet heeft gedaan.

Bull waarschuwt dat het misschien handig lijkt van de premier, maar dat het ontwijkende gedrag de kiezers onverschillig kan maken. Uit eerder onderzoek bleek al dat het ontwijkende gedrag van politici een grote ergernis is van kiezers.

