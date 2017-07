Onderzoek: Frankrijk is VS voorbijgestreefd in 'soft power'

'Soft power' is volgens politicoloog en uitvinder van de term, Joseph Nye, de diplomatie waarbij het draait om macht ‘met anderen’ in plaats van ‘over anderen’. In tegenstelling tot hard power, waarbij militaire en economische dwang worden gebruikt om zaken te regelen, draait het bij zachte krachten om het overtuigen van andere partijen. De vraag dus in hoeverre landen in staat zijn allianties te smeden en voorkeuren te beïnvloeden.

De onderzoekers van Portland Communications maakten gebruik van enquêtes in 25 landen en digitaal beschikbare (overheids)informatie om de impact van landen te bepalen. Ze beoordeelden de landen op tal van punten, waaronder overheid, cultuur, betrokkenheid, buitenlands beleid en veiligheid op straat.

De Soft Power Top 10. © Trouw

America First De terugval van de Amerikaanse geopolitieke kracht wordt toegeschreven aan de America First-doctrine van president Donald Trump. Het (dreigen met) terugtrekken uit handelsverdragen en het Parijs-akkoord, en het op scherp zetten van de relatie met NAVO-landen hebben een eind gemaakt aan het Amerikaanse soft power-leiderschap. De traditionele Brits-Amerikaanse zachte-krachtendominantie brokkelt daarmee af. Hoewel beide landen nog steeds kunnen vertrouwen op een wijdverbreid netwerk en nog steeds op plek twee en drie in de lijst staan, scoren ze allebei minder punten dan in 2016. Met de Brexit wordt door de onderzoekers een verdere daling van het Verenigd Koninkrijk voorzien. Frankrijk, dat met Emmanuel Macron een pro-Europese en op internationale samenwerking gerichte leider kreeg, stijgt op de lijst van de vijfde naar de eerste plek. Het internationale diplomatieke netwerk van de Fransen wordt door de onderzoekers geroemd. Waar gevreesd werd dat de Brexit en het rechtspopulisme de toekomst van de EU in gevaar kon brengen, lijkt deze een halt toegeroepen en is de macht van Europese landen juist toegenomen. Ook stijgen Aziatische landen als China, Japan en Zuid-Korea op de lijst, erop duidend dat soft power zich van West naar Oost verplaatst. Lees ook het interview met hoogleraar Shen Dingli, die onlangs in deze krant stelde dat China binnenkort het machtigste land ter wereld is, en reageert op zijn eerdere uitspraak dat het China 'nul soft power’ heeft.

