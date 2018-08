Ondanks zijn spijtbetuiging, wacht 'prikkelende' Stef Blok een pittig Kamerdebat

Nog voordat het kabinet de kwestie morgen kan bespreken tijdens de eerste ministerraad na de zomerstop, heeft minister Stef Blok van buitenlandse zaken gemarkeerd in hoeverre hij wil terugkomen op zijn uitspraken over de multiculturele samenleving. Aan de vooravond van het nieuwe parlementaire jaar schreef Blok in antwoord op Kamervragen een deel van zijn uitlatingen te betreuren, maar hij trekt ze niet in.

Lees verder na de advertentie

Blok stelt dat hij te ver is gegaan in het ‘prikkelen’ van de discussie in Den Haag die hij begin juli leidde tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werken voor internationale organisaties. ‘Ik heb de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties en bewoordingen gebruikt die niet alleen ongelukkig maar ook onzorgvuldig zijn. Dat had ik niet moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Dit spijt mij.’

Of hij nog achter de inhoud van zijn uitspraken staat, zoals PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen van hem wilde weten, laat Blok in het midden. Hij had zijn opmerking dat het waarschijnlijk in de genen zit dat mensen moeilijk relaties aangaan met onbekenden, ‘niet moeten doen’. En dat migranten in Oost-Europa geen leven zouden hebben, was ‘onzorgvuldig’ geformuleerd. Teksten als ‘was onjuist’ of ‘neem ik terug’ komen niet in de brief voor.

Blok is een vertrouweling van Rutte; eerder verdedigde Rutte in opspraak geraakte partijgenoten tot hun laatste politieke snik

Op de vlakte Naast zijn brief deelde Blok donderdag ook het transcript van de bijeenkomst waar hij zijn omstreden uitspraken deed. ‘Teneinde een compleet beeld te geven’, aldus de bewindsman. Blok meldt dat hij nadien contact heeft gehad met zijn ambtsgenoten in Polen, Tsjechië en Suriname en met de premiers van de Caribische landen. ‘Ook heb ik contact gezocht met andere landen die zich gekwetst hadden kunnen voelen door mijn uitspraken.’ De vraag is hoe premier Mark Rutte zich zal opstellen. De ­ministerraad komt morgen voor het eerst na de zomerstop weer bijeen en Rutte heeft zich de afgelopen maand op de vlakte gehouden in deze zaak. Blok is een vertrouweling van Rutte; ze ­werken al jaren samen aan het Binnenhof. Eerder verdedigde Rutte in opspraak geraakte partijgenoten tot hun laatste politieke snik. GroenLinks-leider Jesse Klaver kon Ruttes stilte na een maand niet meer verdragen en vroeg de premier in een brief (‘Beste Mark’) afstand te nemen van Bloks ‘onzinnige, schadelijke en kwetsende uitspraken’. Graag ‘in niet mis te verstane woorden’. Klaver: ‘Waarom komt de premier van Nederland niet op voor de Turkse bakker in Amsterdam-West? Voor de 650.000 Nederlanders die een gemengde relatie hebben? En hun kinderen?’ Duidelijk is dat Blok, die met zijn brief goeddeels zijn toelichting van vorige maand herhaalt, snel na het zomerreces een stevig Kamerdebat kan verwachten. De PvdA, SP en Denk riepen vorige maand al op het reces te onderbreken voor een debat. Daar was onvoldoende steun voor. Maar ook coalitiepartij D66 wil Blok aan de tand voelen. CDA-voorman Sybrand Buma zei deze week in Elsevier de wereld ‘totaal anders’ te zien dan de VVD-minister.

Lees ook:

Surinaamse politici willen meer van Blok dan alleen een mager excuus Vol ongeloof reageren Surinaamse politici op de in hun ogen niet-oprechte excuses van minister van buitenlandse zaken Stef Blok. 'Het is aan de Nederlandse regering om het vuur te doven.'