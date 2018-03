Onbelangrijke verkiezingen leveren belangrijke les op in strijd tegen Trump

Nadat er ruim 220.000 stemmen waren uitgebracht, had de Democraat Conor Lamb een voorsprong van 579 op de Republikein Rick Saccone. Vroeg in de ochtend (Nederlandse tijd) moest nog de telling bekend worden van een aantal aantal per brief uitgebrachte stemmen, maar het leek niet waarschijnlijk dat Saccone daarmee het verschil zou kunnen goedmaken.

De verkiezing was op papier niet erg belangrijk. Het gaat om één district, dat enkele voorsteden van Pittsburg en een flink plattelandsgebied omvat. Het kwam vrij door het aftreden na een schandaal van de Republikeinse afgevaardigde Tim Murphy.

De verkiezing kreeg enorme landelijke aandacht. Voor Saccone hield Donald Trump een campagne-bijeenkomst in Pittsburgh, voor Lamb kwam voormalig vice-president Joe Biden de kiezers aanmoedigen. Landelijke organisaties stopten miljoenen dollars in de race, vooral van Republikeinse kant.

De Democraten kunnen uit de uitslag hoe dan ook moed putten. Een verschuiving van zo'n 20 procent in Democratische richting zou voor veel districten in het land betekenen dat ze van kleur verschieten, van Republikeins naar Democratisch. Voor november dit jaar, wanneer alle zetels in het Huis van Afgevaardigden weer op het spel staan, belooft de uitslag van dinsdagavond een golf van Democratische overwinningen - mogelijk genoeg om hen de meerderheid in het Huis te bezorgen.

Juiste lessen De partij moet dan wel de juiste lessen trekken uit het succes in Pennsylvania. Daar werd die verschuiving bereikt door een kandidaat in te zetten zoals je ze niet veel meer ziet: een tamelijk conservatieve Democraat. Conor Lamb was aanklager, diende in het leger, voelt niet voor het verbieden van semi-militaire aanvalsgeweren en is 'persoonlijk tegen abortus'. Met die opstelling overtuigt een politicus in de VS heus niet de doorgewinterde Republikeinen. Maar kennelijk wel veel zwevende kiezers in een staat als Pennsylvania. Mensen die zichzelf al een tijd niet meer herkenden in de progressieve koers die de Democraten landelijk varen, maar die nu ook gedesillusioneerd zijn geraakt over Donald Trump. Een probleem bij het vinden van zulke kandidaten is volgens Rick Santorum, CNN-analist en voormalig Republikeins senator uit Pennsylvania, dat ze heel moeilijk door de Democratische voorverkiezingen komen. Meestal kiest de basis van de partij, die in die voorverkiezingen opkomt, voor een veel progressievere kandidaat, net zoals voorverkiezingen bij de Republikeinen juist zeer conservatieve kandidaten opleveren. Conor Lamb hoefde niet aan een voorverkiezing mee te doen, hij werd tijdens een partij-conventie aangewezen om tegen de Republikein in het strijdperk te treden. Die conventie werkte met stemrondes, waarbij telkens de kandidaten met de minste stemmen wegvielen. Zo'n afval-procedure geeft een gematigde kandidaat een goede kans om te winnen dankzij veel stemmen van mensen die hem of haar een goede tweede keus vinden. Een traditionele voorverkiezing, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen meteen wint, is vaak gunstig voor kandidaten die de harde kern van de partij-aanhang ideologische zuiverheid beloven.

'Tweede keus' Dat is een discussie die onder de Democraten al een tijdje woedt: moet de partij bewust zulke 'tweede keus' kandidaten zoeken, met standpunten die voor de eigen aanhang misschien niet perfect zijn, maar die aansluiting vinden bij de kiezers die de partij terug wil? De Republikeinen mochten willen dat ze die problemen hadden. Zij realiseren zich dat veel Amerikanen zich ergeren aan de chaotische manier waarop Donald Trump in Washington regeert. Ze hadden gehoopt dat de forse belastingverlaging die ze eind vorig jaar door het Congres kregen, die ergernis zou compenseren. Maar veel kiezers lijken de Democratische kritiek te delen, dat die verlaging vooral de rijken en het bedrijfsleven ten goede komt. De website Politico stelde vast dat de laatste weken in campagne-advertenties de belastingwet door de Republikeinen steeds minder werd genoemd. In plaats daarvan gingen de tv-spots over het gevaar van criminele illegale immigranten, Lambs veronderstelde slapheid als aanklager en zijn 'volgzaamheid' jegens de progressieve Democratische leidster in het Congres, Nancy Pelosi.