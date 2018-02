Ollongren eiste onterecht aftreden van wethouder Palmen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft in december vorig jaar volstrekt ten onrechte het aftreden geëist van wethouder Jo Palmen van Brunssum. Uit een tweede onderzoek blijkt dat Palmen géén ernstig risico voor de integriteit vormt, en dat ook het onderzoek naar hem niet deugt. Daarnaast zijn voor Palmen ontlastende stukken uit het dossier weggehouden.

Burgemeester L. Winants van die gemeente bracht destijds naar buiten dat uit een integriteitsonderzoek bleek dat Palmen ‘een ernstig risico’ vormde. Ollongren stelde daarop dat de gemeenteraad hem moest dwingen af te treden en dreigde dat ‘als dat niet gebeurt, anderen moeten handelen’. Daarmee doelde zij op persoonlijk ingrijpen. Palmen bleef echter onverstoorbaar in functie. De burgemeester trad daarop af. De gemeenteraad besloot vervolgens tot een tweede, onafhankelijk, onderzoek naar de handelwijze van Palmen.

Harde conclusies

De gerenommeerde hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten hebben de afgelopen maanden de affaire tegen het licht gehouden en komen vandaag met harde conclusies. In het geheime persoonlijke advies aan burgemeester Winants heeft het externe bureau Governance & Integrity in november vorig jaar geoordeeld dat Palmen wel degelijk benoembaar was, maar dat hij ook een ‘risicovolle keuze’ was. Zo zou hij nog een vordering van 1,5 miljoen euro op de gemeente hebben en speelde er een grondtransactie waardoor de persoonlijke en publieke belangen door elkaar konden lopen. Burgemeester Winants overdreef in de pers echter dat Palmen een ‘hoog, ernstig risico’ vormde, waarop het Provinciehuis communiceerde dat de wethouder ‘de rode kaart’ had. Met andere woorden: die moest van het veld af.

Waarnemend burgemeester Gerd Leers ontmoet Jo Palmen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brunssum. Leers volgt Luc Winants op, die aftrad vanwege de perikelen rond de omstreden aanstelling van wethouder Jo Palmen. © ANP

Volgens de beide hoogleraren is Palmen daarna door speculaties onder druk komen te staan, vooral ook omdat de minister zich met de zaak ging bemoeien, terwijl het onderzoek naar Palmen op tal van punten niet deugde. Allereerst is het integriteitsprofiel over Palmen opgesteld door een particulier bureau, waarvan de kwaliteit niet vaststaat.

Dat gaf een inschatting van de risico’s, zonder eventueel niet-integer gedrag van Palmen in het verleden te onderzoeken. Dit is er ook niet, volgens Elzinga en Korsten. Het advies bleef geheim en aan de burgemeester persoonlijk gericht, waardoor allerlei controlemechanismen niet aanwezig waren. Zo kreeg Palmen geen kans op wederhoor en had hij het concept niet ter inzage. Palmen werd volgens de hoogleraren ‘aan een loden bal gelegd’ waaraan niet meer was te ontsnappen. Ze stellen dat het screeningstraject ‘niet deugt’. Het wordt ingezet als een ‘moderne guillotine’.