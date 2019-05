Oegandese media gemuilkorfd na arrestatie popster Bobi Wine

Achter de schermen zet president Museveni van Oeganda de mediawaakhond in om berichten over zijn grote opponent, de protestzanger en parlementariër Bobi Wine, uit het nieuws te houden. In aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2021 neemt de repressie nu al stevig toe.

De kans is groot dat ruim dertig journalisten van dertien radio- en tv-stations hun baan verliezen

En nieuws was de zoveelste arrestatie van Bobi Wine eind april. De berichtgeving in nieuwsbulletins en talkshows, vaak gelabeld als ‘breaking news’, vond geen genade bij de Oegandese toezichthouder op de communicatie, UCC.

Die stelde een onderzoek in naar dertien radio- en televisiestations en verbood ruim dertig journalisten hun werk te doen gedurende de maand dat het onderzoek zou duren. De kans is groot dat ze hun baan verliezen. De radio- en televisiestations mochten weer uitzenden nadat de programmamanagers van die bewuste dag waren vervangen.

Hoogverraad De UCC deelde mee dat er sprake was van desinformatie, die kijkers misleidde, voor verwarring zorgde en aanzette tot politiek geweld. Inmiddels is Bobi Wine vrijgelaten en wacht hem een trits aan aanklachten waaronder hoogverraad. De zingende politicus wordt door het zittende bewind in toenemende mate als gevaar gezien. Museveni en zijn getrouwen doen er alles aan om Bobi Wine aan het zicht te onttrekken van zijn Oegandese aanhangers Robert Kyagulanyi, beter bekend onder zijn artiestennaam Bobi Wine (37), zingt al vanaf zijn tienerjaren over corruptie, armoede en machtsmisbruik door de sinds 1986 aan de macht zijnde Museveni. Sinds 2017 is Kyagulanyi ook parlementslid. Zijn ambitie om president te worden in 2021 steekt hij niet onder stoelen of banken. Bij de jongeren, zo’n driekwart van de Oegandese bevolking, is hij razend populair. Museveni en zijn getrouwen doen er alles aan om Bobi Wine aan het zicht te onttrekken van zijn Oegandese aanhangers. Zijn concerten worden elke keer weer gecanceld door de politie, zogenaamd wegens onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Het gebruik van sociale media is sinds kort belast met 200 Oegandese shilling per dag voor gebruikers, dat is circa 5 eurocent. Het gevolg is dat in korte tijd 2,5 miljoen mensen hun internetabonnement opzegden omdat ze dat niet kunnen betalen. Onder die groep zitten veel aanhangers van Bobi Wine. Hij protesteert ook keer op keer tegen deze internetbelasting met als resultaat dat hij bij vrijwel elke gelegenheden weer gearresteerd werd. En nu worden de media de wacht aangezegd.

Grondwet Het past allemaal in het plaatje van een president die aan de macht wil blijven. Hij veranderde al twee keer de grondwet. Eerst om de maximumtermijn van twee periodes voor een president uit de constitutie te schrappen. En later nog een keer om de maximum leeftijd van 75 jaar te schrappen. Museveni is nu 74 jaar en bij de komende verkiezingen 76. Als hij de volgende presidentsverkiezingen wint, is hij straks 40 jaar aan de macht. Als, want Bobi Wine dreigt roet in het eten te gooien.

