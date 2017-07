Obamacare blijft Trump hoofdpijn bezorgen

De Republikeinen likken hun wonden nadat het intrekken van Obamacare in de Senaat in de nacht van donderdag op vrijdag krap (49 tegen 51 stemmen), maar definitief mislukte. "Laat de wet vanzelf maar imploderen", tweette een gefrustreerde president Trump. Een Congreslid uit Alabama vroeg al om het hoofd van Mitch McConnell, de Republikeinse Senaatsvoorzitter. Hij heeft immers gefaald de belofte aan de Trumpkiezers waar te maken om van de gehate zorgverzekeringswet af te komen.

Republikeinse politici beloven al zeven jaar dat zij de zorgwet van Barack Obama terug zullen draaien, maar kunnen het er maar niet over eens worden hoe. Het voorstel tot gedeeltelijke intrekking was een laatste mogelijkheid voor de Republikeinen om ook maar iets te besluiten. Nu zelfs dat niet is gelukt, rest meerderheidsleider McConnell geen andere keus dan de intrekkingsplannen op de lange baan te schuiven. Dat is een grote klap voor Trump, na zes maanden heeft hij nog geen enkele belangrijke wetgeving weten te realiseren, hoewel de Republikeinen de meerderheid hebben. De dollar zakte gisteren zelfs.

Behalve alle 48 Democraten stemden ook drie Republikeinse senatoren tegen: John McCain (Arizona) bij wie een hersentumor is geconstateerd, Susan Collins (Maine) die van het begin af aan Trump en zijn aanpak niet zag zitten, en Lisa Murkowski (Alaska).

Samenwerking Toen McCain (80) om half twee 's nachts bij de stemming naar voren liep om met zijn duim naar beneden te wijzen, waren de littekens van de recent ondergane hersenoperatie te zien. Direct daarna konden de Democraten juichen. De drie afvallige Republikeinen weerstonden de afgelopen weken zware druk en kregen er ook van langs van McConnell: "De meesten van mijn collega's hebben gedaan wat wij onze kiezers beloofden, namelijk stemmen om deze geflopte wet in te trekken". Hij sprak van een 'duidelijk teleurstellend moment' en daagde de Democraten uit met alternatieven te komen. De enige weg die nog resteert voor vervanging van Obamacare is nu samenwerking tussen de Republikeinen en Democraten, wat in het huidige politieke klimaat zeer onwaarschijnlijk is. McConnells Democratische collega Chuck Schumer schaarde zich achter de oproep eerder deze week van McCain om een transparant en uitvoerig wetgevingstraject te doorlopen waarin beide partijen elkaar vinden. "Hij is een held van mij," zei Schumer na het debat over McCain. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, uitte ook zijn frustratie. Hij wil nu vol inzetten op de 'historische belastinghervorming' die er deze herfst aan moet komen. Heel augustus is het Congres op reces. Maar door de mislukking met Obamacare wordt er al openlijk getwijfeld of de regering-Trump die plannen er wél door zal krijgen.

