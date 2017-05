Obama loopt binnen - tot verdriet van zijn fans

In september gaat hij spreken op een conferentie van investeringsbank Cantor Fitzgerald voor 400.000 dollar (367.000 euro). En vorige week liet hij zich voor hetzelfde bedrag anderhalf uur interviewen tijdens een bijeenkomst voor adverteerders van een televisiemaatschappij.

Financieel ziet het er dus zonnig uit voor Obama: hij is twee keer zo veel waard als Bill of Hillary Clinton, en die haalden in de perioden dat ze geen president, minister of presidentskandidaat waren samen honderden miljoenen dollar op. En dan hebben Michelle en hij ook al een contract op zak voor hun memoires, 65 miljoen dollar voor twee boeken.

Wantrouwen tegen Wall Street

Maar het is slikken voor degenen die Obama hoog hadden zitten als vertegenwoordiger van het Democratische gedachtengoed, dat wantrouwend staat tegenover Wall Street en een problemen heeft met de ongelijkheid van inkomens in de VS, en met de 'draaideur' tussen politiek en zakenleven.

Daar sluit de New York Times zich bij aan. De krant citeert Obama zelf, die in zijn boek 'The Audacity of Hope' beschreef hoe hij zich door het omgaan met veelverdieners in bankwezen of de advocatuur vanzelf minder bezighield met 'de wereld van de direct aanwezige honger, teleurstelling, angst, irrationaliteit en armoede, de mensen waarvoor ik de politiek in was gegaan." De krant noemt de contracten die de ex-president afsluit niet direct verraad aan Obama's eigen principes, maar wel 'teleurstellend'.

Obama hoeft niet de eerste president te zijn die aan de grond zit. Van Jones

Een woordvoerder van de president verdedigde hem vorige week met een nogal vage verklaring. De Obama's hebben een stichting opgericht die onder andere een nieuwe generatie politieke leiders in Amerika moet opleiden, stond daar onder meer in. Maar er stond niet bij dat alle toespraken van de ex-president ten goede zullen komen aan die stichting.

De populistische senator Bernie Sanders, die het tijdens de campagne Hillary Clinton flink moeilijk maakte, noemde de geldverdienerij van Obama 'ongelukkig'. Senator Elizabeth Warren, eveneens heel populair bij de linkervleugel van de Democraten, noemde het 'zorgwekkend'.

Volgens commentator Van Jones van CNN, een vroegere adviseur van Obama, zou het niet terecht zijn om die te verbieden te doen wat ex-presidenten standaard doen om hun levenslange pensioen van 200.000 dollar aan te vullen. "Hij hoeft niet de eerste president te zijn die aan de grond zit." Maar Obama zou als tegenwicht bijvoorbeeld een 'armoede-tour' kunnen maken door Amerika. "Naar Appalachia, naar Indianenreservaten die ze een pijpleiding door de strot drukken terwijl ze niet eens schoon water hebben, naar South Central Los Angeles, naar de grens in Arizona, waar zoveel armoede is. Ethisch gezien zou dat een prachtig gebaar zijn.”