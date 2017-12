Obama ageert in gesprek met prins Harry tegen sociale media

Obama sprak zijn bezorgdheid uit over een toekomst waarin feiten er niet meer toe doen en mensen alleen nog dingen lezen die hun eigen denkbeelden versterken. Hoewel hij opvolger Donald Trump niet bij naam noemde, heeft het er alle schijn van dat Obama doelt op het twittergedrag van de huidige Amerikaanse president.

In het interview met prins Harry zegt Obama dat vooraanstaande mensen die machtsposities bekleden een bepaalde verantwoordelijkheid dragen bij het plaatsen van berichten op sociale media. "Een van de gevaren van internet is dat mensen totaal verschillende werkelijkheden kunnen hebben. Ze zien alleen informatie die hun eigen vooroordelen bevestigen", aldus Obama. In november raakte Trump in opspraak toen hij een antimoslimvideo deelde die nep bleek te zijn.

Wanneer je mensen face to face leert kennen, blijken ze veel ge­com­pli­ceer­der in elkaar te zitten Barack Obama

Vaker offline Volgens Obama is het belangrijk dat mensen vaker offline gaan om elkaar in het echte leven te ontmoeten 'omdat alles op het internet gesimplificeerd is'. "Wanneer je mensen face to face leert kennen, blijken ze veel gecompliceerder in elkaar te zitten." Het is niet de eerste keer dat Obama zich uitspreekt over het beleid en de uitspraken van Trump. In augustus 2016, nog voordat de Republikein als president werd verkozen, gaf Obama al aan hem geen geschikte presidentskandidaat te vinden. In januari dit jaar liet de oud-president via zijn woordvoerder weten 'het fundamenteel oneens te zijn met de neiging onderscheid te maken tussen individuen wegens overtuiging of religie'. Hiermee doelde hij indirect op het inreisverbod voor mensen uit islamitische landen, dat de nieuwe president na zijn aantreden invoerde.