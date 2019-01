Nu is het helemaal een bende in het Verenigd Koninkrijk. Met nog tweeën­halve maand te gaan, is de wijze waarop het land de EU verlaat ongewisser dan ooit tevoren.

Het gaat in ieder geval niet op de manier waarop de Britse premier Theresa May en de EU het graag hadden gezien. May verloor dinsdagavond de parlementaire stemming over haar brexit-akkoord in een daverende nederlaag. Dat ze zou verliezen leek vooraf al vast te staan, maar het fiasco was gigantisch. Voor het brexit-akkoord stemden slechts 202 parlementsleden, ertegen maar liefst 432.

Het was May klaarblijkelijk niet gelukt de oppositie om te praten, net zo min als ze het had klaargespeeld om de parlementariërs van haar eigen partij op één lijn te krijgen. Zeker 118 Conservatieve Lagerhuisleden stemden tegen de deal. Een dergelijk echec zou normaal gesproken voldoende zijn om een regering ten val te brengen, maar het zijn uitzonderlijke tijden. Theresa May is vastbesloten haar land op een ordentelijke manier uit de EU te leiden, al zijn haar pogingen daartoe tot nog toe niet heel succesvol.

“We weten nu dat het parlement dit niet wil”, reageerde May, “maar we weten niet wat het wél wil”. Volgens haar is het inmiddels de hoogste tijd duidelijkheid te verschaffen aan de burgers, die in grote onzekerheid verkeren over wat er gaat gebeuren. Ze sprak over de wrok en de woede van het volk als het over de brexit gaat. “De mensen willen dat dit wordt opgelost”, weet ze.

Zelf is May van plan de komende dagen in overleg te gaan met zowel de regeringspartijen als de oppositie. Ongetwijfeld gaat ze ook weer naar Brussel, om te proberen met de EU-leiders tot een nieuw vergelijk te komen.

Hoewel in het Verenigd Koninkrijk het idee heerst dat de EU nog niet het achterste van zijn tong liet zien, is het lang niet zeker dat May uit Brussel meer kan verwachten dan er al ligt. Van daaruit gezien is het huidige akkoord eigenlijk de enige mogelijkheid binnen de kaders die het Verenigd Koninkrijk zelf stelde. “Het risico op een wanordelijke brexit is toegenomen met de uitkomst van vandaag”, reageerde Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker meteen. “De tijd is bijna om.”

Motie van wantrouwen De vraag is of de regering-May ook woensdag nog zal overleven. Oppositieleider Jeremy Corbyn, die de uitkomst van de stemming ‘catastrofaal’ noemde, diende meteen na de uitslag een motie van wantrouwen in. Daarover zal vanavond een debat volgen. Zelf lijkt May daar alle vertrouwen in te hebben: meteen na haar verlies kondigde ze al aan dat ze verwacht maandag een nieuw plan ter tafel te kunnen brengen. Er zijn nog 72 dagen te gaan tot de datum dat het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten. Op welke manier dat moet gebeuren, is nog altijd onduidelijk. Na het verlies lijken alle mogelijkheden weer open te liggen: een nieuw referendum, een nieuwe regering, een nieuw akkoord, uitstel of helemaal geen brexit. Britten die in de overige 27 EU-lidstaten wonen, houden intussen hun hart vast voor de toekomst.Zij kregen bijvoorbeeld te horen dat zij na 29 maart, als er geen akkoord is, opnieuw hun rijbewijs moeten halen.

