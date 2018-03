NOS-slotdebat: partijen proberen kiezers te lokken met beloftes over betaalbare huizen

ChristenUnie-lijsttrekker Maarten van Ooijen uit Utrecht had het nog even opgezocht: “Jonge mensen in Utrecht hebben 2 procent kans op een huis via Woningnet.”, zei hij. Aan het slotdebat deden veel lokale lijsttrekkers mee, naast de landelijke kopstukken van de partijen. Het slotdebat vond plaats ver buiten het Binnenhof, in Tivoli in Utrecht.

Het felste debat ging tussen VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher, die tot vorig jaar samen regeerden. Rutte ziet als grootste probleem dat asielzoekers voorrang krijgen bij een huurwoning. Hij wil dat gemeenten daarmee stoppen. “Iedereen moet keurig op zijn beurt wachten” Lodewijk Asscher verweet hem ‘zondebokpolitiek’. “Het is de VVD die geen huurwoningen bijbouwt. Maar u wilt dat mensen thuis op de bank denken: het is de schuld van vluchtelingen.”

D66 en GroenLinks voeren een felle strijd om wie de grootste wordt in de steden

Ook D66 en GroenLinks waren het oneens over juist de woningmarkt. Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 beloofde dat zijn partij in de steden gaat zorgen dat “mensen in de sociale huursector echt een woning kunnen krijgen”. Jesse Klaver van GroenLinks had een andere belofte: GroenLinks wil de huurprijzen aan banden leggen, ook voor het middensegment. “D66 wil dat niet reguleren”, zei hij. De twee partijen voeren een felle strijd om wie de grootste wordt in de steden.

Het CDA koos in het NOS-debat voor een ander thema: identiteit en integratie. “Als je taal niet kent, mag je gekort worden in de bijstand”, zei CDA-leider Sybrand Buma. SP-leider Lilian Marijnissen verweet hem dat het CDA het taalonderwijs voor nieuwkomers “juist heeft afgebroken”. Ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie vond integratie het belangrijkste onderwerp voor de raadsverkiezingen. “Wij gaan in Amsterdam zorgen dat asielzoekers in de bijstand verplicht aan het werk gaan”.

Jesse Klaver (Groenlinks), Alexander Pechtold (D66), Lodewijk Asscher (PVDA), Henk Krol (50Plus) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens het laatste debat in Utrecht. © ANP

Geert Wilders wierp zich op als de beschermheer van de pomphouders in de grensstreek. “De hogere benzineaccijnzen hebben in de grensregio veel banen gekost”, zei Wilders. Deze verkiezingen doet de PVV voor het eerst in tientallen gemeenten mee. Ook viel Wilders zijn favoriete tegenstander D66 aan. Hij noemde Pechtold ‘corrupt’ vanwege het appartement dat een bejaarde huisvriend aan Pechtold schonk.

Het debat verliep rustig. De fractievoorzitters lieten elkaar uitpraten, iets wat bij de start van de campagne bij debatten nogal eens misging. De lokale partij Burgerbelangen Enschede had nog wel een kritiekpunt op de landelijke partijen. “Ik heb de afgelopen jaren in de gemeenteraad te weinig gemerkt dat landelijke partijen lijntjes hebben met Binnenhof en dingen kunnen regelen”, zei Niels van den Berg van Burgerbelangen Enschede.

