Noordelijk blok keert zich tegen euro-hervormingen

Hun nuchtere boodschap is geheel in lijn met wat premier Rutte vrijdag in Berlijn zei in zijn Europa-toespraak: bestaande afspraken nakomen, geen extra macht voor Brussel, begrotingsproblemen vooral nationaal oplossen. De brief wordt onderschreven door de ministers uit de eurolanden Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Nederland plus de niet-eurolanden Denemarken en Zweden.

Minister Wopke Hoekstra (CDA) werkt al sinds het begin van zijn ministerschap aan deze coalitie van gelijkgestemde landen.

De zes standpunten in de brief moeten tegenwicht bieden aan de veel ambitieuzere hervormingsvoorstellen van onder anderen de Franse president Macron en Europese Commissievoorzitter Juncker. De Duitse bondskanselier Merkel, die aan een nieuwe ambtstermijn begint, heeft zich er nog niet duidelijk over uitgesproken, maar lijkt grotendeels mee te willen gaan in die ambities.

'EU-president' Donald Tusk wil dat de regeringsleiders uiterlijk op hun top in juni knopen doorhakken over hervormingen aan het eurozonebestuur. De tijd begint dus te dringen.

Veel te ver Macron vindt dat de tijd rijp is voor een diepere integratie van de eurolanden. Daarbij hoort in zijn ogen een eigen begroting voor de eurozone, versnelde voltooiing van de bankenunie door bestaande risico's over alle landen uit te smeren en een Europese minister van financiën. Dat gaat de noordelijke landen veel te ver. Volgens hen moeten de eurolanden eerst zorgen dat ze hun zaakjes in eigen land op orde hebben en moeten ze zelf buffers aanleggen voor crisissituaties. Ook voor de bankenunie geldt dat risicoverlaging gaat vóór risicospreiding. Het op te richten Europees Monetair Fonds (EMF), een opwaardering van het huidige noodfonds ESM, zou stevig onder controle van de lidstaten zelf moeten blijven, niet onder die van EU-instellingen. Volgens critici komt die opstelling erop neer dat Nederland en zijn bondgenoten het EMF buiten het democratische toezicht van het Europees Parlement willen houden.