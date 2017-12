Noord-Korea noemt de nieuwe sancties een ‘oorlogsdaad’

Een ‘oorlogsdaad’, zo omschrijft Noord-Korea de jongste sancties van de VN-Veiligheidsraad tegen dat land. Pyongyang zegt dat het nu alleen nog maar meer vastbesloten is om het kernwapenprogramma, waarvoor het gestraft wordt, door te zetten.

'Geen blunder is meer fataal dan de misrekening dat de VS en hun volgers met al uitgewerkte ‘sancties’ controle kunnen krijgen over de tri­om­fan­te­lij­ke vooruitgang van ons volk'

De Veiligheidsraad schaarde zich vrijdagavond unaniem achter een nieuw voorstel voor sancties van de Verenigde Staten tegen de communistische dictatuur. Deze keer wordt ook de olietoevoer, die tot nu toe buiten schot was gebleven, flink ingeperkt.

In de gebruikelijke gezwollen taal liet Pyongyang weten dat de VS ‘doodsbenauwd’ zijn voor zijn militaire kracht. De sancties zouden bovendien niets uithalen: “Geen blunder is meer fataal dan de misrekening dat de VS en hun volgers met al uitgewerkte ‘sancties’ controle kunnen krijgen over de triomfantelijke vooruitgang van ons volk, dat op briljante wijze het grote historische doel verwezenlijkt van het voltooien van de staatskernmacht.”

Ook China, het grote buurland en de enige officiële bondgenoot van Noord-Korea stemde voor de nieuwe sancties. Medewerking van Peking is cruciaal voor het succes van de nieuwe maatregelen, net als bij eerdere rondes. Daarom heeft er achter de schermen ook Amerikaans-Chinees overleg plaatsgevonden.

Noord-Korea heeft keer op keer laten zien dat sancties tot nu toe nog weinig uithalen

Effect De export van ruwe olie naar Noord-Korea wordt beperkt tot vier miljoen vaten per jaar, de uitvoer van olieproducten mag maximaal nog 500.000 vaten per jaar zijn. Bij een nieuwe rakettest worden de aantallen nog verder verlaagd. Het handhaven van de sancties is sterk afhankelijk van de Chinese controles aan de grens. Experts verschillen hoe dan ook van mening over het effect van de sancties. Noord-Korea heeft zelf geen olieproductie en dus komt veel transport stil te vallen zonder import. Aan de andere kant heeft het land keer op keer laten zien dat sancties tot nu toe nog weinig uithalen, in ieder geval niet voor het kernwapenprogramma waar het juist om gaat. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zet alles op alles om een intercontinentale kernraket te ontwikkelen, zodat hij de VS kan treffen. Het lijkt erop dat de Noord-Koreaanse leider de inschatting heeft gemaakt dat hij alleen met deze dreiging internationaal serieus genomen zal worden. Of de eigen bevolking lijdt onder zijn ambitie, waarvoor alles opzij wordt gezet, doet blijkbaar niet terzake. Volgens Kim zelf is Noord-Korea nu al zo ver. Na de jongste test, vier weken geleden, liet hij weten dat het kernprogramma voltooid is. Kenners vragen zich af of de raketten die het land heeft gelanceerd wel een kernkop kunnen dragen. Maar ook als dat niet zo is, is dat slechts een kwestie van tijd – en waarschijnlijk niet zoveel tijd.