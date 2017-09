Noord-Korea haalt weer uit naar VS, VN stemt unaniem voor nieuwe sancties

In afwachting van de stemming over de resolutie heeft het regime in Noord-Korea heeft opnieuw harde taal uitgeslagen richting de Verenigde Staten. Volgens het Noord-Koreaanse bewind zullen de Amerikanen zwaar boeten als de sancties worden ingesteld. “De Volksrepubliek Noord-Korea zal er absoluut voor zorgen dat de VS hun verdiende loon krijgen”, aldus Pyongyang. “We zullen de Amerikanen temmen met maatregelen die zwaarder zijn dan ze ooit hebben voorzien.”

Aanleiding voor de strafmaatregelen was een kernproef die het Noord-Koreaanse regime op 3 september uitvoerde. De VS lobbyden voor onder meer het afsnijden van de olie-export naar Noord-Korea, een reisverbod voor dictator Kim Jong-un, en een bevriezing van diens buitenlandse bezittingen. Maar om in de Veiligheidsraad de steun te krijgen van China en Rusland, die beide een veto hebben, zwakten de Amerikanen en hun bondgenoten de sancties flink af. “We betalen een aanzienlijke prijs voor het verenigd houden van de Veiligheidsraad”, aldus Matthew Rycroft, de Britse ambassadeur bij de VN.

Sancties

Volgens het aangenomen sanctiepakket wordt de Noord-Koreaanse textielexport stopgezet. Deze stopzetting moet de mogelijkheid voor Pyongyang om buitenlandse valuta te verdienen beperken. Vorig jaar leverde die textielexport, vooral naar China, de Noord-Koreanen zo’n 700 miljoen euro op. Door een boycot wordt het lastiger voor Pyongyang om goederen in het buitenland te kopen. Maar net als met de export van onder meer steenkool, ijzererts en vis, die in augustus al officieel werd stilgelegd, is het succes van deze maatregel afhankelijk van handhaving door Peking.

Daarnaast is er een importverbod voor aardgas en een beperking van de import van ruwe en bewerkte olie opgelegd. Tot het einde van het jaar mogen er maar 500.000 vaten olie aan Noord-Korea geleverd worden. vanaf 1 januari 2018 geldt een plafond van twee miljoen vaten olie. Het Amerikaanse plan voor een geheel verbod op de import van aardolie werd afgezwakt. Met deze sancties verliest het regime in Pyongyang 55 procent van zijn olie.

Het door de Amerikanen verlangde reisverbod voor Kim Jong-un zat er niet in. Ook een bevriezing van zijn buitenlandse bezittingen was niet haalbaar. Waarnemers vermoeden dat de Noord-Koreaanse leider beschikt over een groot vermogen - schattingen lopen op tot ruim vier miljard euro - dat is ondergebracht in onder meer Rusland, Luxemburg en Zwitserland. Maar zijn precieze bezittingen zijn lastig te achterhalen, onder meer door het bankgeheim in sommige landen. Bovendien staan de rekeningen waarschijnlijk niet op Kims naam, maar op die van familieleden. Ook kan het gaan om anonieme rekeningen die, behalve voor de bank zelf, tot niemand te herleiden zijn.

Een beperking van de Noord-Koreaanse gastarbeid, die door Washington was voorgesteld, was diplomatiek ook niet haalbaar. Volgens de VN werken meer dan 50.000 Noord-Koreanen in het buitenland, vooral in China en Rusland. Deze gastarbeiders sturen naar schatting een à twee miljard euro per jaar naar huis.