Noord-Korea: eerst dreigen, dan praten

De oorlog is nooit ver weg op het Koreaanse schiereiland. Noord en Zuid hebben nooit vrede gesloten, ook al is het dodelijkste militaire conflict sinds de Tweede Wereldoorlog al bijna 65 jaar geleden gestaakt. Langs de demarcatielijn op de 38ste breedtegraad houden de militairen elkaar nog steeds in de gaten.

Veel experts verwachten binnenkort een nieuwe Noord-Koreaanse test met een atoombom of een lange-afstandsraket, wat door de Verenigde Staten als een provocatie zal worden gezien. Zal Donald Trump dan kalm blijven, of zal hij happen en militair terugslaan? Zijn tweets suggereren dat laatste en volgens Japanse media hebben Amerikaanse bronnen bevestigd dat militair ingrijpen een optie is.

Maar ze kunnen zich opnieuw vergissen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, kleinzoon van Kim Il-sung, ziet zich geconfronteerd met een Amerikaanse president die bijna even onvoorspelbaar is als hij. Op dit moment stoomt de Amerikaanse marine op naar de wateren rond Korea, met onder meer een vliegdekschip en onderzeeërs.

In de Korea-oorlog sneuvelden meer dan een half miljoen militairen, een op de vijf die meevochten, en er stierven naar schatting 2,5 miljoen burgers. Sindsdien is de spanning tussen Noord en Zuid geregeld opgelopen, maar beide kanten zijn zich bewust gebleven van de verschrikkelijke gevolgen van een nieuw conflict. De oorlogsretoriek die klinkt vanuit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang lijkt de meeste Zuid-Koreanen zelfs koud te laten.

Toen bleek dat ook de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur ook een verkeerde aanname had gedaan: tegen zijn verwachting in kwam China het communistische broederland te hulp en dreef de VN-militairen weer helemaal terug. Na een slepend conflict van twee jaar sloten de twee partijen een wapenstilstand. De vrede is nog altijd niet getekend.

De Korea-oorlog hing van inschattingsfouten aan elkaar. De vader des vaderlands van de communistische dictatuur in het noorden, Kim Il-sung, viel in 1950 het zuiden binnen om Korea onder zijn leiderschap te herenigen. Hij verwachtte geen serieuze tegenstand en zijn leger rukte inderdaad snel op, tot bijna het hele zuiden veroverd was.

'Regime change'

De Amerikanen zijn tegenwoordig veel beter bewapend dan 65 jaar geleden, maar dat is Noord-Korea ook: het land beschikt over een leger met meer dan een miljoen actieve mannen en vrouwen en, belangrijker, over atoombommen. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, met in totaal circa 25 miljoen inwoners, ligt vlak over de grens en is dus gemakkelijk te treffen. Een atoombom laten ontploffen kan Noord-Korea al, een kernwapen monteren op een raket waarschijnlijk ook. Die gegevens maken militair ingrijpen tot een enorm risico.

Het is goed mogelijk dat Trumps uitlatingen en de marine-activiteit alleen zijn bedoeld om de druk op te voeren, om Pyongyang te waarschuwen dat het geen gekke dingen moet doen. “Maar Noord-Korea reageert slecht op druk”, waarschuwt John Nilsson-Wright, Korea-expert bij denktank Chatham House in Londen. Kim Jong-un kan zich geprovoceerd voelen en terugslaan.

Het Amerikaanse doel is Noord-Korea te laten stoppen met zijn atoomprogramma, om te voorkomen dat Pyongyang het ultieme doel bereikt: een lange-afstandsraket met kernkop die de VS kan treffen. Pyongyang heeft raketten afgeschoten die honderden kilometers ver komen en de ontwikkeling gaat verder. Volgens experts duurt het hooguit nog een paar jaar voor de VS binnen bereik zijn.

De ontwikkeling van een lange-afstandsraket met kernkop stoppen is extreem moeilijk, zegt Nilsson-Wright. “Het punt is dat ze een kernraket wíllen ontwikkelen, dat is zelfs vastgelegd in hun grondwet. We kunnen alleen maar hopen dat we via onderhandelingen komen tot een overeenkomst waarin ze de verdere ontwikkeling opschorten, dat is de meest positieve uitkomst.”

Noord-Korea dwingen zijn kernwapens helemaal op te geven is nog veel moeilijker. Daarvoor is ‘regime change’ nodig volgens Nilsson-Wright en daar hebben de Amerikanen slechte ervaringen mee, met name in Irak. China zal ook niet juichen bij Amerikaanse pogingen om Kim Jong-un uit te schakelen.

China is essentieel bij iedere poging om iets te doen aan het probleem Noord-Korea. Het is de enige bondgenoot die de communistische dictatuur in Pyongyang nog heeft, zij het een weinig enthousiaste bondgenoot.

“Kim is een beetje beschamend voor Peking”, zegt Nilsson-Wright. “De Chinezen zijn steeds meer geïrriteerd door Noord-Korea en ze zijn bang voor nucleaire escalatie. Ze maken zich zorgen en ze zoeken nu naar een manier om Noord-Korea in te tomen. Ze willen vooral dat het niet uit de hand loopt.”

