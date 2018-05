Noord-Korea dreigt top met Trump af te zeggen

Een Noord-Koreaanse regeringsfunctionaris zegt dat het land geen interesse heeft in een topontmoeting met de Verenigde Staten als het alleen gaat om de ‘eenzijdige’ eis dat Noord-Korea zijn nucleair arsenaal opgeeft. In een verklaring waarschuwt het land dat Trump een ‘mislukte president’ kan blijven, net als zijn voorgangers.

De voor woensdag geplande verzoeningsgesprekken tussen hoge functionarissen uit Noord en Zuid zijn al afgeblazen. Vandaag zouden de twee Korea’s in de gedemilitariseerde zone verder praten over vermindering van nucleaire wapens. Zuid-Korea noemt het besluit van Noord-Korea ‘betreurenswaardig'. Het Zuid-Koreaanse ministerie dat zich toelegt op de hereniging van beide Korea's riep het Noorden op snel terug te keren naar de onderlinge gesprekken.

De berichten betekenen na weken van groeiende hoop een tegenvaller in het streven naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Verenigde Staten reageren in eerste instantie vrij laconiek op de Noord-Koreaanse waarschuwingen. ,,We gaan gewoon door en zetten vaart achter de planning voor de ontmoeting van Trump en Kim'', zei Heather Nauert namens Buitenlandse Zaken.

Ze stelt dat de gezamenlijke legeroefeningen niet provocerend zijn bedoeld. ,,Dat zijn dingen die we overal ter wereld doen''. Nauert kreeg bijval van de Amerikaanse legerleiding. Het Pentagon benadrukte dat de voorjaarsoefeningen Foal Eagle en Max Thunder terugkerende routine zijn en puur defensief van aard. ,,Het is een gebruikelijk onderdeel van het bondgenootschap tussen de Republiek Korea en de VS. Het is een jaarlijkse training om de militaire paraatheid te testen''.

De Noord-Koreanen zien de militaire oefeningen als een provocatie en als een generale repetitie voor een invasie. Sinds vrijdag zijn zeker honderd gevechtsvliegtuigen in het gebied aan het oefenen.