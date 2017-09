Noord-Korea-crisis escaleert na zware kernbomtest

Het was hun zesde test ooit, en de meest krachtige. Noord-Korea meldde dat het een waterstofbom was. Het kernwapen zou op termijn op een langeafstandsraket gemonteerd moeten worden. Pyongyang noemt de test 'perfect geslaagd'.

Net als na de rakettesten in augustus sloot iedereen aan met een afkeurende verklaring: Rusland, China, India, Pakistan, de Filippijnen, de EU, VN-atoomwaakhond IAEA en minster Koenders van buitenlandse zaken.

'Massief' militair antwoord

Zuid-Korea meldde dat de aardbeving na de bomexplosie een kracht had van 5,7, volgens een Amerikaanse meting ging het zelfs om 6,3. In de Chinese stad Yanji werd de schok secondenlang gevoeld, het luchtalarm ging daar af.

Noord-Korea is een schurkenstaat. Een blamage voor China Donald Trump

De Amerikaanse defensieminister Jim Mattis liet na een bijeenkomst met president Trump en militaire experts op het Witte Huis weten dat dreiging beantwoord zal worden met een 'massief militair antwoord. Efficiënt en overweldigend'. Vernietiging hoeft niet, maar kan wel, aldus Mattis.

Na een kerkbezoek - het was gebedsdag vanwege orkaan Harvey - werd Trump gevraagd of de VS Noord-Korea zouden aanvallen: "We zien wel", luidde zijn antwoord. "Noord-Korea is een schurkenstaat. Een blamage voor China, dat probeert te helpen maar met weinig succes."

Trump gaf bovendien aan te overwegen om een handelsstop in te voeren met landen die blijven handelen met Noord-Korea, waaronder China. De Chinese minister van buitenlandse zaken, Geng Shuang, reageerde daarop door aan te geven dat het gedrag van Noord-Korea 'onacceptabel' is, maar dat het anderzijds 'oneerlijk' is dat Trump op deze manier hun belangen in gevaar te brengen.

De positie van China in het conflict is belangrijk, aangezien het de belangrijkste handelspartner is van de Kim Jong-un-dictatuur. Verschillende wereldleiders kijken dus naar het buurland van Noord-Korea voor een oplossing van de situatie. Premier Turnbull van Australië riep China op om Noord-Korea 'bij zinnen te brengen'. Volgens hem is er meer nodig dan alleen economische sancties van China en gaf aan dat de kans op oorlog in het gebied in de afgelopen 60 jaar niet zo hoog is geweest.