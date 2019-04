Noord-Korea claimt eerste wapentest sinds topontmoeting met Trump

Om wat voor type wapen het precies gaat, werd niet specifiek omschreven. Een tactisch wapen is een veelgebruikte omschrijving voor een korteafstandsraket. Het lijkt niet te gaan om een ballistische- of langeafstandsraket, aldus persbureau AP. Kim Jong-un zou bij de test aanwezig zijn geweest.

Het is de eerste wapentest van Noord-Korea sinds de topontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Hanoi afgelopen februari. Die ontmoeting eindigde zonder een akkoord tussen beide staatshoofden. Kim wilde een einde aan de zwaarste sancties tegen zijn land. In ruil zou Noord-Korea de grootste nucleaire testlocatie in het land sluiten.

Kim liet een jaar geleden weten dat Noord-Korea zou stoppen met het uitvoeren van nucleaire testen en het afvuren van langeafstandsraketten. Hij beloofde nooit dat het land volledig zou stoppen met het testen van militair materieel.