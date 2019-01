Noord-Holland krijgt een groene liberaal als commissaris van de koning

De uitspraak over de trein die langskomt deed hij toepasselijk op de site van Transport en Logistiek Nederland (TLN), waar hij vijf jaar lang de voorzitter was. Daarvoor was hij tien jaar wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Met zijn benoeming in Noord-Holland kun

je eigenlijk vaststellen dat zijn carrière vooral om één ding draait: Schiphol. Als wethouder hield hij zich al met de luchthaven bezig, als voorzitter van TLN ook en als commissaris van de koning gaat hij zich weer intensief met ‘de buren’ ­bemoeien. Van Dijk woont zelf in Badhoevedorp.

Die professionele belangstelling voor de luchthaven koppelt Van Dijk overigens aan iets wat op het eerste gezicht tegengesteld is. De VVD’er is namelijk ook erg groen. Duurzaamheid en de energietransitie ziet hij als de belangrijkste politieke onderwerpen. Juist in vervuilende sectoren zijn daarin volgens hem de grootste stappen te maken, die in zijn ogen door vergroening weer een betere concurrentiepositie krijgen. Als voorzitter van TLN zette hij daarom de haven van Rotterdam en Schiphol in de markt als ‘greenports’.

Niemand weet wie Arthur van Dijk is, maar Mark Rutte kent hem wél

Nog opmerkelijker is de ommezwaai van de transporteurs als het om de milieuzones gaat. Daar waren ze altijd faliekant tegen, maar onder Van Dijk was TLN plotseling vóór milieugebieden in de binnensteden die al in 2025 (vijf jaar eerder dan het kabinet wilde) ‘zero uitstoot’ moeten hebben. Tenminste, als ook de personenauto’s en brommers meedoen.

Die groene ommezwaai komt overigens niet voort uit louter ideële motieven. Als die milieuzones er dan toch komen, laten we dan een buidel geld claimen, heeft hij gedacht. Van Dijk wil namelijk wel dat de overheid de overstap naar de elektrische vrachtauto medefinanciert. Zo loopt de Nederlandse vrachtvloot rond die tijd voor op de rest van Europa, wat weer economische voordelen biedt. Een mooi voorbeeld van wat groen-rechts is gaan heten. Economie en duurzaamheid gaan daarin hand in hand. Daar zal Van Dijk nog veel aan hebben, met Tata Steel in zijn gebied en de agrisector in de kop van de provincie.

Politieke golven Noord-Holland krijgt vandaag een commissaris die van softpop houdt: hij draait ‘Voor Haar’ van Frans Halsema en ‘Be Good’ van Gregory Potter. Hij is gek op gemarineerde spareribs die hij klaarmaakt op zijn eigen Big Green Egg. Volgens ingewijden is hij zorgzaam en emotioneel, trouw en loyaal, maar kan hij ook ontzettend koppig zijn. Vasthoudend, noemen ze dat in de politiek. Maar belangrijker is dat Van Dijk weet waar de politieke golven zijn die hem in zijn functie vooruit kunnen brengen, zeggen mensen die met hem gewerkt hebben. Daarbij surft hij van contact naar contact. Hij kent iedereen in de VVD, maar ook in politieke stromingen daarbuiten, tot in Europa toe. En hij belt ze ook: de minister, en als het moet de premier. Niemand weet wie Arthur van Dijk is, maar Mark Rutte kent hem wél.

