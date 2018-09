Noodkreet uit het Witte Huis: we doen ons best Trump in de hand te houden

In een artikel op de opiniepagina van de krant verdedigt hij of zij de keus om voor president Donald Trump te blijven werken, ook al is de president 'wispelturig' en heeft hij 'geen moreel anker'.

Het artikel werd onmiddellijk gehekeld door Trump. Tijdens een ontmoeting met een aantal sheriffs noemde hij het 'laf'. Later twitterde hij één woord: "Verraad?" Zijn woordvoerster Sarah Sanders liet weten dat 'die lafaard de juiste keus moet maken en ontslag nemen'.

Maar dat is juist wat de auteur niet wil, in het belang van het land, schrijft hij of zij. "Veel hoge functionarissen in zijn eigen regering werken ijverig van binnenuit aan het blokkeren van delen van zijn agenda en zijn slechtste neigingen. Ik kan het weten, ik ben een van hen."

Volgens de auteur richt dit interne verzet zich niet tegen alles wat de president wil. Voor zover zijn beleid stoelt op conservatieve principes, willen zijn medewerkers hem helpen zijn presidentschap tot een succes te maken. Maar principes spelen voor Trump niet zo'n rol. "De wortel van het probleem is de amoraliteit van de president, Iedereen die met hem samenwerkt weet dat hij niet verankerd is aan enig merkbaar principe dat hem kan leiden bij zijn beslissingen."

De auteur wordt door dit verzet gezien als impulsief, vijandig, kleinzielig en ineffectief. "Vergaderingen met hem lopen weg van het onderwerp en lopen uit de hand, hij verliest zich in scheldpartijen waarin hij telkens hetzelfde zegt, en zijn impulsiviteit leidt tot half doordachte, ongeïnformeerde en soms roekeloze beslissingen die moeten worden teruggedraaid."

Schrale troost

Anonieme 'helden' zorgen ervoor dat de schade beperkt blijft, aldus de auteur. "Het mag een schrale troost zijn in deze chaotische tijden, maar de Amerikanen moeten weten dat er ook nog volwassenen in huis zijn. We zien echt wat er gebeurt. En we proberen het goede te doen, zelfs als Donald Trump het niet doet."

Een van de intrigerendste mededelingen in het artikel is, dat in het kabinet aanvankelijk werd gefluisterd dat het 25ste amendement op de Grondwet zou moeten worden toegepast. Dat regelt dat de ministers kunnen besluiten dat de president niet in staat is te regeren. "Maar niemand wilde een constitutionele crisis beginnen. Dus we zullen doen wat we kunnen om de regering in de juiste richting te sturen totdat dit – linksom of rechtsom – voorbij is."

Volgens de New York Times is de auteur een 'senior official' in de regering, een formulering die suggereert dat de auteur een minister zou kunnen zijn

Hoewel verslaggevers en columnisten van Amerikaanse media vaak met functionarissen spreken zonder dat ze hun naam mogen noemen – en daarmee de afgelopen anderhalf jaar hetzelfde beeld konden schetsen als in het opinie-artikel – gebeurt het maar zelden dat de redactie van de opiniepagina een anoniem artikel publiceert. "Het is de enige manier om een belangrijk perspectief te geven aan onze lezers", licht de krant toe. Volgens de New York Times is de auteur een 'senior official' in de regering, een formulering die suggereert dat de auteur een minister zou kunnen zijn, of een van de topadviseurs van de president.