Nog voor de stemmen zijn geteld, is er al een winnaar: Obamacare

De winnaar van de Congresverkiezingen was al bekend voor de stembussen sloten: de Amerikaanse gezondheidszorg. Meer dan voor welk ander thema ook, hadden de kiezers daar aandacht voor. De kandidaten voor het Congres hadden dat goed in de gaten. De behoefte van kiezers aan informatie over gezondheidszorg bleek uit een analyse van gebruikte zoektermen op internet, gekoppeld aan de locatie van de zoeker.

The Washington Post kreeg de ­gegevens van Google en stelde vast dat gezondheidszorg de volledige VS domineerde. Persbureau Bloomberg nam de volgende fase voor zijn rekening en ging na welke onderwerpen het vaakst aan de orde kwamen in campagne-advertenties van Republikeinen en Democraten. Opnieuw: gezondheidszorg van kust tot kust.

Opvallend was vooral dat Republikeinse kandidaten om het hardst beweerden dat een belangrijk element van de Amerikaanse gezondheidszorg voor hen heilig was: het recht op een zorgverzekering zonder mitsen en maren, ook als de klant al iets onder de leden heeft, of in het verleden een prijzige ziekte heeft gehad.

Ook Amerikanen die niet erg onder de indruk waren van Obamacare, zien nu de voor­delen

Die regel is een hoeksteen van het door de Republikeinen verafschuwde Obamacare. Al acht jaar beloven ze hun kiezers dat zorgstelsel weer af te schaffen, onder meer omdat Obamacare die populaire acceptatieplicht van de verzekeraars koppelt aan de veel minder ­geliefde verzekeringsplicht voor elke Amerikaan. In 2017 kwamen de ­Republikeinen in een nachtelijke vergadering één stem in de Senaat tekort om het stelsel af te schaffen.

Maar ook Amerikanen die aanvankelijk niet erg onder de indruk waren, zien nu de voordelen van Obamacare. In peilingen zegt een kleine meerderheid dat de wet moet blijven. En als het gaat om het onderdeel ‘verzekeren ondanks een bestaande aandoening’, is maar liefst driekwart voor.

Witte vlag Democraten durfden zich bij voorgaande verkiezingen niet al te nadrukkelijk op de borst te kloppen voor Obamacare, maar bij deze Congresverkiezingen zetten ze vol in op de verdediging ervan. En blijkens hun tv-spots hijsen de Republikeinen de witte vlag, in ieder geval als het gaat om de acceptatieplicht: zij vinden nu ook dat die moet blijven. Dat betekent niet dat Obamacare nu veilig is. De regering-Trump ondermijnt de wet, op een aantal manieren die minder in het oog springen. Zo ­bestaat de verplichting om je te verzekeren in theorie nog wel, maar de belastingdienst legt geen boete meer op als je het niet doet. Ook liet de regering goedkope tijdelijke zorgverzekeringen toe, die minder dekking bieden dan officiële Obama­care-polissen. Zo is er een polis die ziekenhuisopname niet dekt als die begint in een weekeinde. Consumenten lopen het risico dat ze pas merken hoe weinig die voorstellen op het moment dat ze ziek worden. Dat de Republikeinen zeggen dat ze een cruciaal element steunen, is van groot politiek belang Er staan het Amerikaanse zorgstelsel dus nog de nodige stormen te wachten. Dat de Republikeinen nu zeggen dat ze een cruciaal element steunen, de verplichte acceptatie, is van groot politiek belang. Die verplichting kost de verzekeraars geld, omdat ze zieke patiënten niet meer kunnen uitsluiten. Daar moeten inkomsten tegenoverstaan van gezonde, dus goedkope klanten. Als de regering-Trump dat evenwicht verstoort, kan het systeem instorten.

Bernie Sanders De Republikeinen kunnen dan zeggen dat het nu eenmaal een slecht systeem was. Peilingen wijzen uit dat de kiezers dat niet pikken. En dat kan de VS op het pad brengen naar nog radicalere vernieuwingen, zoals het plan van de socialistische Senator Bernie Sanders: iedere Amerikaan in het bestaande – en in het geheel niet controversiële – staatsziekenfonds voor ouderen. Het ziet het ernaar uit dat de vrees van conservatieve critici van Obamacare in 2010 is uitgekomen: een sociale voorziening waarvan brede lagen van de bevolking gebruikmaken, krijgt na verloop van tijd diepe wortels en is dan politiek niet meer terug te draaien. Lees alles over de tussentijdse verkiezingen in de VS in ons dossier.

