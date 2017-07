Nog te weinig mensen met beperking in dienst

Werkgevers bij de overheid krijgen een boete als zij per 2018 niet een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst hebben. De eerdere regeling, waarin de overheidswerkgevers op vrijwillige basis zich beloofden in te spannen, heeft bij de overheid niet gewerkt.

Gisteren kreeg Klijnsma de cijfers over 2016 over het Sociaal Akkoord dat zij in 2013 met werkgevers sloot. Daaruit bleek dat vooral de overheid zich niet heeft gehouden aan de afspraken. In 2016 zouden de werkgevers bij ministeries, gemeenten en provincies 6500 arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Het werden er 2500 minder: 3597. "Teleurstellend", reageert Klijnsma.

Overigens komt niet iedereen met een beperking in aanmerking voor de banen

Dat het mogelijk is meer arbeidsgehandicapten aan werk te helpen, bewees het bedrijfsleven: werkgevers in de markt wisten meer mensen dan vereist aan werk te helpen.

Omstreden middel Het is het doel van de staatssecretaris om van Nederland een 'inclusieve samenleving' te maken en van de arbeidsmarkt een 'inclusieve arbeidsmarkt'. "Ieder jaar komen er weer mensen, ook jonge mensen met een beperking, van school. Die willen ook graag een baan. Gelukkig heeft de markt echt een omslag in het denken gemaakt." Nu de overheid - daaronder vallen niet alleen de ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld agenten en onderwijzers - te weinig zijn best heeft gedaan, worden er per 2018 boetes uitgedeeld. Elke middelgrote organisatie die naar verhouding onvoldoende mensen met een beperking in dienst nam, krijgt daarmee te maken. Klijnsma weet niet hoe ze de achterstand moet verklaren. Er is ook nog niet onderzocht waar het probleem zich vooral voordoet, of dat bijvoorbeeld vooral speelt bij de politie of bij gemeentelijke organisaties. Klijnsma: "Op mijn ministerie is alles in orde, daar heb ik voor gezorgd. Maar bijvoorbeeld het basis- en voortgezet onderwijs blijft achter." Overigens komt niet iedereen met een beperking in aanmerking voor de banen. Men dient ingeschreven te zijn in het zogenaamde 'doelgroepenregister'. Voor inschrijving gelden allerhande eisen. Of de boetes echt doorgaan is overigens nog de vraag. Het is een omstreden middel, mogelijk draait een volgend kabinet het weer terug. Klijnsma: "Ik zit hier demissionair te wezen, een volgend bewindspersoon moet het uitvoeren."

