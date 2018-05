Nog meer onrust bij Limburgse SP

Drie van de vier fractieleden in Venray stappen uit de partij. “Een open en eerlijke discussie kan binnen de partij niet gevoerd worden”, laten ze weten in een verklaring. Reden is dat ze het niet eens zijn met de voordracht voor nieuwe Statenleden. De drie houden wel vast aan hun raadszetel. Het vierde lid, de fractievoorzitter, vormt vanaf nu een eenmansfractie voor de SP.

Vorige maand kreeg Daan Prevoo, SP-provinciebestuurder, het aan de stok met het landelijk partijbestuur. Hij zou te driest aangedrongen hebben op een windmolenpark in Venlo, dat door de gemeenteraad was afgeschoten. Ook zijn kritiek in de media op mensen die moeite hebben met buitenlandse arbeidskrachten, viel niet goed. Gedeputeerde Prevoo stapte op, evenals vier van de acht Statenleden van de SP in Limburg. Een vijfde fractielid stapte ook uit de partij, maar bleef als eenmansfractie in het Limburgse provinciale parlement. De tweede SP-provinciebestuurder en drie Statenleden bleven in de partij.

De opstappende gemeenteraadsleden in Venray vrezen dat de opvolging van Prevoo en de vier Statenleden voorgekookt gaat worden door het landelijk bestuur. Prevoo was SP-lijsttrekker voor de Provinciale Staten en kan daar mogelijk weer in plaatsnemen als hij wenst. Hij beraadt zich nog op een terugkeer. Dat zou de SP nog een Statenzetel kosten.

Verbolgen Het landelijk SP-bestuur reageert verbolgen op de stap van het Venrayse trio. Algemeen secretaris Lieke Smit: “Het is erg vreemd om je twee maanden geleden te laten kiezen in de gemeenteraad, en nu ineens te zeggen dat je problemen hebt met de koers.” In de vorige raadsperiode kampte de SP in verschillende andere gemeenten met onderlinge verdeeldheid. Deelname aan het college leidde in Kampen en Geldrop-Mierlo tot een conflict tussen de raadsfractie en de eigen wethouder. Ook in Rijswijk en IJsselstein pakte deelname aan het college niet goed uit. Vorig jaar oktober besloot de partij om in deze en negen andere gemeenten niet opnieuw mee te doen met de raadsverkiezingen. Het partijbestuur achtte de afdelingen te zwak. Na dit besluit stapten verschillende zittende raadsleden over naar een andere partij. Er bleven zo’n 120 afdelingen over die wel aan de raadsverkiezingen meededen.