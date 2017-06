Nog maar net Kamerlid, maar Kirsten van den Hul droomt van het premierschap

Ook als kleine oppositiepartij kan de PvdA grote dingen bereiken, gelooft het nieuwe Kamerlid Kirsten van den Hul (40). Ze heeft haar persoonlijke droom nog niet opgegeven: premier worden. "Ik hoop dat veel meer vrouwen hun droom verwoorden."

Met vier Kamerleden verdeelt de nieuwe PvdA-fractie voorlopig al het werk. "Dat is even aanpoten", zegt Kirsten van den Hul. "We zijn na 15 maart bij andere kleine fracties te rade gegaan hoe je dat doet. Hun belangrijkste advies: pak je rust, durf af en toe helemaal af te koppelen. Anders word je gek."

Kirsten van den Hul, die geen politieke ervaring heeft, kon de afgelopen maanden meteen vol aan de bak. En druk blijft het nog wel even. Zolang de kabinetsformatie loopt, moet de fractie het stellen zonder de PvdA'ers die nu nog minister of staatssecretaris zijn.

Aan het nieuwe Kamerlid Van den Hul daarbij de taak om de kiezers te verrassen met een fris, nieuw PvdA-geluid. De partij zette haar hoog op de lijst. De PvdA verwacht veel van de Oost-Europadeskundige, arabist, coach en trainer, die tot vorig jaar columnist van Trouw was.

Samen moeten we het oplossen

In haar nieuwe werkkamer - de PvdA-fractie is net verhuisd naar een andere etage - vertelt Van den Hul dat ze weer optimisme en zelfbewustzijn wil brengen in de PvdA. "In mijn jonge jaren ben ik even lid geweest van GroenLinks. Maar zij zijn me te academisch. Dat blijf ik het fijne aan de PvdA vinden: het is een praktische partij, en de enige partij met mannen én vrouwen van elke bevolkingsgroep, religie, seksuele voorkeur, uit het hele land."

Het klinkt bijna als een politieke geloofsbelijdenis. Dat is het ook voor Kirsten van den Hul: 'gelijkheid' was de afgelopen jaren haar belangrijkste thema, in haar vorige functies. In de Kamer zal ze zich bezighouden met emancipatie en onderwijs.

Van den Hul pleit voor, wat zij noemt, een wereldwijde 'S'hevolution: de evolutie van vrouwen en mannen, in plaats van de revolutie van het feminisme.

Als schoolmeisje schreef ze brieven aan Reagan en Gorbatsjov. "Of ze harder hun best konden doen voor de wereldvrede."

"Ik geloof heel sterk dat we het sámen moeten oplossen, vrouwen en mannen. Dat heeft misschien ook te maken met mijn afkomst. Ik groeide op in Bathmen, in Salland, waar mijn moeder nog steeds woont. Ik kom er nog graag. Daar geldt het noaberschap: er is altijd een gemeenschap van anderen om je op te vangen. Van oorsprong was dat om elkaar te helpen bij overlijden, of ziekte. Maar het is ook een manier van naar de wereld kijken die mij bevalt. Je bent niet alleen, je doet het samen. Dat wil ik in de politiek ook uitdragen: het gaat niet alleen om het hameren op rechten en vrijheden. We kunnen alleen sámen het beste uit iedereen halen." Ook dat, vindt ze, is typisch PvdA.