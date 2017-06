Nog geen akkoord tussen May en DUP

De Britse premier May heeft nog altijd geen akkoord bereikt met de Noord-Ierse DUP. Arlene Foster, de leider van de protestantse partij, sprak gisteren ruim een uur met May in Downing Street in de hoop dat ze het eens zouden worden over een soort gedoogsteunconstructie. Dat akkoord bleef echter uit. "De gesprekken met de regering verlopen goed en we hopen ze snel tot een succesvol einde te brengen", twitterde Foster na afloop van het onderhoud.

Lees verder na de advertentie

Op welke punten beide partijen het nog eens moeten worden, is niet duidelijk. Al ligt het voor de hand dat Brexit één van de knelpunten is. De DUP wil namelijk perse de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openhouden, iets wat in de harde Brexit-plannen van May niet mogelijk is. Als de Britten namelijk, zoals May wil, uit de Europese interne markt stappen zal er een soort van grens tussen de beide Ierlanden moeten komen. Hier een compromis over sluiten is daarom allesbehalve eenvoudig.

De DUP wil als tegenprestatie dat de regering meer geld investeert in Noord-Ierse wegen en andere infrastructuur

Steun Wel lijkt het erop dat in de gedoogconstructie, die nu in de maak is, de Noord-Ieren de regering op grote thema's zal steunen. Zoals de begroting, defensie en het goedkeuren van de Queen's Speech volgende week, de Britse versie van de troonrede. Verder zal May dan per onderwerp bij de DUP moeten aftasten of ze op hun steun kan rekenen. De DUP wil als tegenprestatie dat de regering meer geld investeert in Noord-Ierse wegen en andere infrastructuur. Ook willen ze dat May de aankondigde bezuinigingen op pensioenen terugdraait, iets waar de Conservatieven wel voor te porren lijken te zijn. May stelde bij de verkiezingen vorige week zwaar teleur door haar meerderheid in het parlement kwijt te raken. De Conservatieven hebben nu 318 zetels en komen met de 10 zetels van de DUP net uit boven de grens van 326 die nodig is voor een meerderheid. Als Queen Elizabeth echter volgende week haar opwachting moet maken om de troonrede voor te dragen, is een deal uiterlijk vandaag of morgen noodzakelijk om te zorgen dat alle voorbereidingen op tijd rond zijn. Ook kunnen de Britten dan aangeven wanneer ze in Brussel kunnen beginnen met de Brexit-onderhandelingen, want ook die stonden voor begin volgende week gepland.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.