Nikol Pasjinjan mag Armenië nu écht leiden

De afgelopen zeven maanden kon hij ruiken aan de macht, maar sinds gisteren heeft hij écht een politiek mandaat om Armenië welvarender en minder corrupt te maken. De alliantie waarvan de partij van premier Nikol Pasjinjan deel uitmaakt, won dit weekend de verkiezingen met een meerderheid van 70 procent.

De charismatische Pasjinjan lijkt de route naar de overwinning zorgvuldig te hebben uitgekiend. Dit voorjaar leidde hij protesten tegen de toenmalige president en premier Serzj Sargsjan. Die verspeelde zijn geloofwaardigheid na een omstreden grondwetswijziging die ervoor zorgde dat hij zijn macht kon behouden. Dat schoot veel Armeniërs in het verkeerde keelgat.

Pasjinjan werd uitgeroepen tot de leider van de protesten die volgden. Tienduizenden Armeniërs demonstreerden in mei dagelijks tegen de machtige en corrupte oligarchen die het land al tientallen jaren bestuurden. Sargsjan trad af. Pasjinjan nam het stokje over en werd premier. Maar de Republikeinse Partij van Sargsjan behield de meerderheid in het parlement waardoor Pasjinjan weinig slagkracht had. Dat verandert nu.

Zijn belangrijkste beloftes: het uitroeien van monopolies en het tegengaan van armoede

Vastgezet Anders dan zijn voorganger is Pasjinjan (43) van eenvoudige komaf. Hij werd geboren in Ijevan, in het noordoosten van het land, als zoon van een sportleraar. Begin jaren negentig studeerde hij journalistiek in de hoofdstad Jerevan en na zijn studie richtte hij de krant Armenian Times op, die gevreesd werd door de toenmalige machthebbers vanwege publicaties over corruptie. In 2008 sloot Pasjinjan zich aan bij de oppositie en en bij de protesten tegen de machthebbers. Die verliepen veel minder vreedzaam dan die van dit jaar: er kwamen acht demonstranten om het leven en Pasjinjan werd een tijdje vastgezet. Eenmaal aan de macht als premier beloofde hij met de autoriteiten van toen af te rekenen. Vorige week werd de daad bij het woord gevoegd. Een rechtbank oordeelde in hoger beroep dat de voormalige president Robert Kotsjarjan in voorarrest vastgehouden mag worden. Hij zou de politie destijds opdracht hebben gegeven de protesten hardhandig neer te slaan. Kotsjarjan reageerde woedend, hij vindt dat het proces politiek gemotiveerd is. Een groot deel van de Armeniërs waardeert juist de daadkracht van de oud-journalist. Zijn populariteit nam na de protesten van dit voorjaar alleen maar toe. Maar Pasjinjan belangrijkste beloftes moeten nog ingelost worden: het uitroeien van de machtige monopolies, het tegengaan van de extreme armoede en het aantrekken van investeringen. Armenië kan in dat opzicht niet om Rusland heen. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van goedkoop gas. Pasjinjan beseft dit maar al te goed en is niet van plan om de goede relatie met president Poetin op het spel te zetten.

