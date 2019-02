Nigeriaanse verkiezingen gaan vaker gepaard met geknoei maar dit slaat alles

“Belachelijk! Zo gek hebben we het nog nooit meegemaakt in Nigeria”, reageert een boze kiezer die tevergeefs naar het stembureau in de plaats Ajuwon is gekomen. Hij had het nachtelijke nieuws gemist dat de presidents-en parlementsverkiezingen waren uitgesteld, vijf uur voor de stemlokalen zouden openen. Groepjes inwoners bij het gesloten stembureau, zo’n twintig kilometer van Lagos, uiten luid hun frustraties tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie

Sociale media explodeerden met samenzweringstheorieën en woe­de-uit­bar­stin­gen

Verkiezingen in Nigeria zijn eerder in het verleden uitgesteld maar nog nooit op zo’n korte termijn. Eerst namen velen aan dat het nepnieuws was. Tenslotte had de voorzitter van de kiescommissie, Inec, kortgeleden nog in een tv-interview gezegd dat er ‘geen kans bestond dat de verkiezingen zouden worden uitgesteld’. Diezelfde voorzitter, Mahmood Yakuba, sprak zaterdagmorgen in alle vroegte over niet nader verklaarde logistieke redenen. Het was volgens hem onmogelijk om onder de huidige omstandigheden ‘vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingen te houden’.

Nek-aan-nek-race Sociale media explodeerden met samenzweringstheorieën en woede-uitbarstingen. Weinigen accepteren het excuus van logistieke redenen omdat die al veel langer zichtbaar zouden zijn geweest. De meesten vermoeden dat kansen voor fraude de echte oorzaak zijn. Verkiezingen in Nigeria gaan altijd in mindere of meerdere mate gepaard met geknoei met de uitslag. Mensen reisden lange afstanden om te kunnen stemmen De voorspelling van een nek-aan-nek-race tussen regeringspartij APC en oppositiepartij PDP en hun presidentskandidaten zorgde al geruime tijd voor geruchten over gesjoemel. Die geruchten worden nu gestoeld op het uitstel van de verkiezingen. De APC zou druk hebben uitgeoefend op Inec omdat de partij onzeker was van winst en meer mogelijkheden voor fraude wilde organiseren. Hetzelfde wordt gezegd van de PDP die meer tijd zou willen hebben om nog meer kiezers achter zich te scharen in gebieden waar de APC populair is. Beide partijen uiten in officiële verklaringen hun ongenoegen over het uitstel en geven via sociale media elkaar de schuld.

Bloedige gevechten Toch manen president Muhammadu Buhari van de APC en zijn naaste rivaal Atiku Abubakar van de PDP, de twee belangrijkste kanshebbers, de bevolking tot rust. “Ik roep Nigerianen op geduldig te zijn”, zei Abubakar in zijn geboorteplaats Jada, in de noordoostelijke deelstaat Adamawa waar hij was heen gereisd om te stemmen. “We hebben het wanbestuur van de regering vier jaar lang getolereerd. We kunnen onze tolerantie nog wel met een paar dagen rekken.” Ook Buhari was naar zijn oorspronkelijke woonplaats Daura gereisd in de noordwestelijke deelstaat Katsina, om zijn stem uit te brengen. Beide kandidaten komen uit het noorden van Nigeria dat gebukt gaat onder geweld door radicaal-islamitische groepen en andere conflicten. Vrijdag waren in de deelstaat Kaduna nog 66 lichamen gevonden, waarvan de helft van vrouwen en kinderen. Ze waren waarschijnlijk al eerder vermoord. In Kaduna en enkele andere gebieden komt het regelmatig tot bloedige gevechten tussen boeren en herders die verwikkeld zijn in gevechten over beschikbaar land en waterbronnen. Nigerianen zullen de komende week nog heel wat theorieën ontwikkelen over het uitstel van de verkiezingen. Maar vooralsnog voelen ze zich vooral slecht behandeld. Politiek activiste Chioma Agwuegbo verwoordt het op Twitter “Mensen reisden lange afstanden om te kunnen stemmen waar ze waren geregistreerd. Verkiezingen uitstellen om 2.40 uur ‘s nachts is hoogst onverantwoordelijk en toont onverschilligheid tegenover de burgers.”

Lees ook:

Verkiezingen Nigeria (een strijd tussen oude mannen) opeens uitgesteld Wat hebben de Nigerianen volgende week eigenlijk te kiezen? Het wordt zeker een oude man. Voor jongeren is het nog altijd bijna onmogelijk om hun stem te laten horen.