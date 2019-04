Nigel Farage grijpt zijn kans in de brexit-chaos

Duizend pond, zei hij stoer vanaf het podium in een metaalfabriek in Coventry. Duizend pond had hij gewed dat zijn nieuwe partij, de Brexit Party, bij de Europese verkiezingen de grootste zal worden in Groot-Brittannië. Bij winst krijgt hij vierduizend pond uitgekeerd.

Lees verder na de advertentie

Nigel Farage is weer helemaal terug. Niet dat hij ooit echt is weggeweest, er gaat geen dag voorbij of de bekende anti-EU-politicus duikt wel ergens op met een microfoon onder zijn neus. Maar toch, de lancering van zijn nieuwe partij is een soort doorstart van zijn politieke carrière die sinds zijn vertrek als leider van de anti-EU-partij Ukip op een dood spoor leek te zijn beland. Zijn grote droom immers, het verlaten van de EU, zou na het referendum van 2016 realiteit worden. Aan zijn tijd als Europarlementariër zou na twintig jaar een einde komen. En daarmee leek zijn rol nagenoeg uitgespeeld. Leek.

Want de brexit-impasse creëert een gat waar hij maar al te graag induikt. Bijna drie jaar na het referendum kan het Britse parlement maar geen manier vinden waarop ze de EU willen verlaten. “We moeten zorgen dat onze parlementariërs het doodsbenauwd krijgen. Dat is wat ze verdienen als je kijkt hoe ze ons behandeld hebben. We willen de politiek hier voorgoed veranderen”, zei Farage bij de lancering. Hij voelt zich gesterkt door de groeiende boosheid onder brexit-stemmers.

Eruit is eruit Farage pleit voor een keiharde brexit zonder afspraken. Eruit is eruit. En kijkend naar de peilingen groeit de groep Britten die daarin gelooft. Of het nu het noorden van Engeland is, de Midlands of het zuiden. Buiten Londen prefereert meer dan veertig procent van de Engelsen een no-deal brexit. Veel met name Conservatieve kiezers zijn diep gefrustreerd over hoe hun eigen partij met brexit is omgegaan. Na het verleende uitstel afgelopen week is de kans zeer aannemelijk dat de Britten mee zullen doen aan de Europese verkiezingen op 23 mei. Hét moment waarop Farage zijn eerste grote slag hoopt te slaan en een flinke greep van de 73 Britse zetels in het Europarlement binnen wil halen. Na een eerste peiling, nog voor de officiële lancering, staat hij al op tien procent van de stemmen. Annunziata Rees-Mogg, zus van Jacob Rees-Mogg, schudt handen met Nigel Farage © Getty Images

Revolutie Maar de Brexit Party wil meer, Farage ziet de Europese verkiezingen als een eerste stap. Hij voorspelt een ‘democratische revolutie’, waarbij hij een poging wil doen om het traditionele tweepartijenstelsel zoals Groot-Brittannië dat al eeuwen kent definitief te doorbreken. En het flirten met verschillende Conservatieve parlementariërs uit de brexit-vleugel is al begonnen. Sommigen zeiden al te overwegen op de Brexit Party te stemmen op 23 mei. Sterker nog, Farage presenteerde tot ieders verrassing een opvallende Conservatief als kandidaat op zijn verkiezingslijst: Annunziata Rees-Mogg. Inderdaad, de zus van de Jacob Rees-Mogg. De 40-jarige politica slaagde er enkele keren niet in om in haar kiesdistrict een zetel te bemachtigen voor de Conservatieven en maakt nu de overstap naar de nieuwe partij. “We moeten onze democratie redden. Politici zijn niet onze meesters. Ze moeten doen wat wij ze opdragen”, zei ze.

Lees ook:

Een no deal-brexit is het paradijs voor deze ultra-hardliners binnen de Conservatieve Partij “Als wij langer in de EU blijven, zullen we ons gedragen als een Trojaans paard”, waarschuwt Conservatief parlementslid Mark Francois. “Brussel, wees je bewust waar je voor kiest als je ons lang uitstel verleent. We zullen veranderen in een ‘perfidious Albion’ op speed.”