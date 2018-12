Nieuwste stap van aanklager lijkt slecht nieuws voor Trump

Na maanden van relatieve radiostilte lijkt het nu om de paar dagen raak. Speciaal aanklager Mueller, die onderzoekt of er banden bestonden tussen de verkiezingscampagne van president Donald Trump en de Russische overheid, komt alweer met nieuws over een prominente getuige.

Dinsdagavond laat overhandigde hij documenten aan de rechtbank die de zaak behandelt van Michael Flynn, de eerste adviseur voor nationale veiligheid van de regering-Trump. Volgens Mueller heeft Flynn zo goed meegewerkt aan het onderzoek, dat hij geen gevangenisstraf hoeft uit te zitten. Dat is een meevaller voor Flynn, die zichzelf flink in de nesten leek te hebben gewerkt. En een tegenvaller voor Donald Trump, die het onderzoek van Mueller als een ‘heksenjacht’ ziet, en die vorige week ook al tandenknarsend moest vernemen dat zijn voormalige advocaat Michael Cohen zijn medewerking heeft toegezegd.

Dat Flynn meewerkte was al een jaar bekend, maar hij was sindsdien buiten de publiciteit gebleven. Dat hij zijn gevangenisstraf nu helemaal lijkt te ontlopen, duidt erop dat hij van grote waarde is geweest voor de speciaal aanklager.

Russische ambassadeur

Volgens de documenten heeft hij in negentien interviews een inkijkje gegeven in het reilen en zeilen van de Trump-campagne. Maar het meest tot de verbeelding sprak de mededeling dat Flynn ook heeft meegewerkt aan een ‘strafrechtelijk onderzoek’: waar dat precies over ging, dat bleef verborgen achter vele zwart gemaakte zinnen.

Mueller heeft dus nog meer kaarten in zijn mouw, dat is duidelijk. En de medewerking van Flynn brengt Mueller dicht bij het vuur. Nog voordat Trump aantrad als president, ging Flynn namens de Trump-campagne praten met de Russische ambassadeur en vroeg die om even rustig aan te doen met een antwoord op de sancties die toenmalig president Barack Obama net had ingesteld tegen Rusland. Trump zou die namelijk wel weer teniet doen.

Zo’n ondergraving van de zittende president is natuurlijk controversieel. Dus toen Flynn benoemd werd tot de nationale-veiligheidsadviseur van Trump en door de FBI geïnterviewd werd, beweerde hij aanvankelijk dat de sancties niet ter sprake waren gekomen in het gesprek. Toen uitlekte dat dat wel degelijk het geval was geweest, moest hij, na minder dan een maand, alweer het veld ruimen.

Politiek Washington maakt zich op voor nog meer sappige onthullingen over het Mueller-onderzoek. Vorige week zegde Mueller namelijk de samenwerking met Paul Manafort, de voormalige campagnemanager van Trump, op, omdat die gelogen zou hebben tegenover hem. Morgen maakt Mueller daar waarschijnlijk meer details over bekend.