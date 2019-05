Nieuwkomer Volt stevent af op nul zetels

De sfeer in de Amsterdamse Balie, waar Volts verkiezingsavond plaatsvindt, is geladen. Meer dan honderd Nederlandse en buitenlandse partijleden, veelal jong, staan druk te debatteren over de Europese toekomst, met bier en wijn binnen handbereik. “We zijn gezellig gespannen”, lacht partijlid Wouter Heemskerk.

Lees verder na de advertentie

Dan verschijnt de exitpoll: geen Nederlandse zetel voor Volt. Desondanks wordt er feestgevierd. Natuurlijk is er enige teleurstelling, maar, zegt de Nederlandse Volt-lijsttrekker Reinier van Lanschot: “Alles wat groot is, is klein begonnen. En wij zijn begonnen.”

Volt is de enige pan-Europese partij die meedoet aan de Eu­ro­par­le­ments­ver­kie­zin­gen in Nederland

Volt is de enige pan-Europese partij die meedoet aan de Europarlementsverkiezingen in Nederland. De partij heeft een identiek pro-Europees programma in zeven lidstaten (waaronder Duitsland en Bulgarije) onder één Europees leiderschap. De Europese leider van Volt, de Italiaan Andrea Venzon, volgt in Londen de uitslag. “Wij keken hier met veel hoop naar Nederland”, laat hij weten. “Volt Nederland maakte veel kans.”

Nu Nederland een verloren slag lijkt te zijn, zijn alle ogen gericht op Duitsland, op zondag. “Voor een zetel hoef je daar maar 0,7 procent van de stemmen te krijgen”, legt Venzon uit. “In Nederland is dat bijna 4 procent.” En als dat ook niet lukt? “Dit is de start”, verzekert hij. “Na de verkiezingen beginnen we lokaal en nationaal, in heel Europa.” Ook Van Lanschot is vastbesloten verder te gaan. Of hij spijt heeft? “Zeker niet. Toen ik vanochtend in de douche stapte, had ik een goed gevoel: ongeacht de uitkomst, de eerste echte pan-Europese beweging is begonnen.”

Lees ook:

De jongeren van Volt willen de EU een positieve stroomstoot toedienen Europeanen zien de ene na de andere nieuwe politieke partij of beweging uit de grond schieten, van En Marche! van de latere Franse president Emmanuel Macron tot het Nederlandse Code Oranje. Maar de kampioen positief, jeugdig enthousiasme is tot nader order Volt.