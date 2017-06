Nieuwe vrouwelijke leider Rif-protesten niet onomstreden in Marokko

Voor de dood van visverkoper Mohsin Fikri eind vorig jaar - de directe aanleiding voor de protesten - was Ben Aissa's leven voor Riffijnse begrippen 'gewoontjes'. Met haar man Mohamed, een taxichauffeur, probeerde zij zo goed en zo kwaad als het ging in Al Hoceima de eindjes aan elkaar te knopen.

Maar toen de protesten om zich heen grepen, wilde ook zij haar steentje bijdragen. Op Facebook plaatste zij foto's van Riffijnse kankerpatiënten en riep op tot de bouw van een specialistisch ziekenhuis.

En Ben Aissa ging de straat op. Aanvankelijk gewoon met haar kinderen, maar nu de sfeer grimmiger is geworden laat zij die liever thuis. Haar kinderen hopen stiekem dat moeder voortaan ook thuis blijft, vertrouwde de Riffijnse een Spaanse journalist toe. Want de Marokkaanse autoriteiten hebben haar in het vizier.

Ben Aissa werd al eens ontboden op het politiebureau. Maar anders dan andere protestleiders, die inmiddels zijn opgepakt, mocht Ben Aissa gewoon terug naar huis.

Dit wekte wantrouwen bij een deel van de protestbeweging. Zou zij in ruil voor haar vrijheid misschien informatie hebben doorgespeeld? Niets van waar, claimt Ben Aissa.

Matroesjka-pop

Het akkefietje zorgde ervoor dat zij niet onomstreden is. Bronnen rond de protesten beweren dat er een conflict is over haar leiderschap, wat een gevaar voor de toekomst van de zogeheten Volksbeweging kan vormen.

Ben Aissa zou sinds haar bezoek aan de politie al minder op straat te zien zijn en nu vooral het gezicht naar buiten toe zijn voor de media.

Een ding is zeker, de arrestatie van een moeder van vier zal het imago van Marokko geen goed doen. De vraag is echter of de verdeeldheid over Ben Aissa's leiderschap het eerste scheurtje in de beweging is. Of dat er ook na Ben Aissa, als uit een matroesjka-pop, gewoon weer een nieuwe protestleider tevoorschijn zal komen.