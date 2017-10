Nieuwe 'vriendschap' tussen Saudische koning en president Poetin

De koning die met een delegatie van duizend man was afgereisd, kreeg een warme ontvangst. Langs de weg van het vliegveld naar Moskou stonden reclameborden met foto's van hem afgebeeld met een welkomstboodschap in het Russisch en in het Arabisch. En bij aankomst in het Kremlin speelde een orkest de beide volksliederen.

President Poetin repte van een 'gedenkwaardig bezoek' en sprak de hoop uit dat het de relaties tussen de twee landen zal verbeteren. Koning Salman zei ernaar uit te kijken de relaties met de 'vriendschappelijke natie' Rusland uit te breiden 'in het belang van vrede, veiligheid, en de ontwikkeling van de wereldwijde economie'.

Spanningen

Warme woorden over en weer die al decennia niet geklonken hebben tussen de twee landen. De betrekkingen zijn decennia lang vertroebeld geweest. Zo waren er onder andere spanningen in de jaren tachtig van de vorige eeuw omdat Saudi-Arabië de Afghaanse rebellen steunde die tegen de Russische invasie in hun land vochten. En ook nu zijn de twee landen het lang niet over alles met elkaar eens.

Zo verschillen ze van mening over de strijd in Syrië. Moskou steunt het bewind van president Assad terwijl Saudi-Arabië achter de opstandelingen staat. Maar die verschillen zetten Moskou en Riyadh nu even opzij om hun gemeenschappelijke belangen niet in de weg te zitten. En die hebben ze genoeg. Zo hebben ze onder andere allebei baat bij een hoge olieprijs. Ze spraken met elkaar af zich hard te maken om de oliemarkt te stabiliseren.

De Saudische koning beloofde verder flink te gaan investeren in Russische energieprojecten. En het Russische petrochemiebedrijf Sibur zal de mogelijkheden gaan verkennen om een fabriek in Saudi-Arabië neer te zetten.

Maar het zijn niet alleen zakelijke belangen die de twee staatshoofden in elkaars armen drijven. Misschien beseft koning Salman dat hij de Russische president niet langer kan negeren.

Vooral door zijn bemoeienis met de oorlog in Syrië heeft Poetin zijn rol in het Midden-Oosten weten uit te breiden. De twee leiders hamerden op het belang van de strijd tegen terrorisme en het vinden van vreedzame oplossingen voor de conflicten in het Midden-Oosten.

De nieuwe 'vriendschap' krijgt een vervolg, zo beloofden de twee leiders. Poetin accepteerde een uitnodiging van de Saudische koning om naar Riyadh te komen.

